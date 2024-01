EU hoan nghênh nghị quyết của HĐBA lên án các cuộc tấn công của Houthi

EU nhắc lại yêu cầu của HĐBA kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này, vốn cản trở thương mại toàn cầu và làm suy yếu các quyền về hàng hải cũng như hòa bình và an ninh khu vực.

Tàu chở hàng Galaxy Leader (phải), bị lực lượng Houthi bắt giữ hai ngày trước, về tới cảng tỉnh Hodeida, ngoài khơi Biển Đỏ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell, hôm 12/1 đã bày tỏ hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2722 ngày 10/1 nhằm lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi vào hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Quan chức EU nhấn mạnh việc duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ có ý nghĩa sống còn đối với dòng chảy tự do thương mại toàn cầu và an ninh khu vực.

Theo Nghị quyết 2722, các quốc gia có quyền bảo vệ tàu của mình trước những cuộc tấn công theo luật pháp quốc tế.

EU nhắc lại yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này, vốn cản trở thương mại toàn cầu và làm suy yếu các quyền về hàng hải cũng như hòa bình và an ninh khu vực.

EU kêu gọi Houthi kiềm chế để tránh leo thang hơn nữa căng thẳng trên Biển Đỏ và khu vực rộng lớn hơn.

Số lượng tàu container qua Biển Đỏ và Kênh đào Suez đã giảm 90% Theo Clarksons cho thấy trong tuần đầu tiên của tháng 1 số lượng tàu container qua Biển Đỏ và Kênh đào Suez giảm trong khi số tàu chuyển hướng đi qua Nam Phi đã tăng gấp đôi kể từ tháng 12/2023.

Trong bối cảnh này, EU nhắc lại nghĩa vụ của tất cả các quốc gia là tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí theo Nghị quyết 2216 (2015) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Borrell khẳng định EU sẽ tiếp tục đóng góp cho sự ổn định của khu vực.

Trước đó, Ai Cập cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang các hoạt động quân sự ở khu vực Biển Đỏ sau khi Anh và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo tuyên bố ngày 12/1 của Bộ Ngoại giao Ai Cập, Cairo kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực chung của khu vực và quốc tế nhằm giảm căng thẳng và tránh gây bất ổn trong khu vực, đặc biệt là tuyến hàng hải ở Biển Đỏ./.