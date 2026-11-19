Vào cuối phiên 18/11 giờ GMT (sáng 19/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,2% xuống còn 3.726,19 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 là 3.719,55 USD/ounce trong phiên này. Giá vàng kỳ hạn cũng chốt phiên giảm 3,2%, xuống mức 3.741,90 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy giới chức cơ quan này nhận thấy họ ngày càng có khả năng phải tăng cường các nỗ lực kiểm soát lạm phát, ngay cả khi đã đồng thuận giữ nguyên lãi suất ở thời điểm hiện tại.

Thị trường hiện dự đoán giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 là 7,3%, tăng so với mức 5,3% trước khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố. Môi trường lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một loại tài sản không sinh lãi.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,70-136,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 19/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: