Giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào phiên 18/11, sau khi các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng về việc nâng lãi suất, qua đó thúc đẩy đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Vào cuối phiên 18/11 giờ GMT (tức sáng 19/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,2% xuống còn 3.726,19 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 là 3.719,55 USD/ounce trong phiên này. Giá vàng kỳ hạn cũng chốt phiên giảm 3,2%, xuống mức 3.741,90 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy giới chức cơ quan này nhận thấy họ ngày càng có khả năng phải tăng cường các nỗ lực kiểm soát lạm phát, ngay cả khi đã đồng thuận giữ nguyên lãi suất ở thời điểm hiện tại.

Chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong nhận định rằng giá vàng sẽ khó tìm thấy sự hỗ trợ từ biên bản cuộc họp của Fed, bởi đại đa số các quan chức đều dự báo sẽ có thêm những đợt tăng lãi suất, thậm chí một vài người còn đề cập đến mức tăng 0,5 điểm phần trăm nếu tình trạng lạm phát diễn biến xấu.

Theo ông Wong, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát đảo chiều, dù tình hình hiện chưa ở mức khẩn cấp. Ông cho rằng đà sụt giảm của phiên hôm nay báo hiệu giá vàng có thể lùi về vùng 3.350-3.450 USD/ounce trong những tuần tới.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại quỹ Zaye Capital Markets, cho rằng làn sóng bán tháo hiện tại phản ánh áp lực ngày càng lớn từ sự mạnh lên của đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và những dự đoán về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Phiên này, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng sau khi các bình luận cứng rắn cùng loạt dữ liệu kinh tế gần đây củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng tới.

Thị trường hiện dự đoán giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 là 7,3%, tăng so với mức 5,3% trước khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố. Môi trường lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng-một loại tài sản không sinh lãi.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 5% xuống 45,03 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 4,1% xuống 1.370,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 19/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua Trong phiên chiều 18/11 tại châu Á, giá vàng giảm gần 2%, chạm mức thấp nhất trong hơn một năm. Giới phân tích nhận định xu hướng giảm chủ yếu xuất phát từ tâm lý thị trường và các yếu tố kỹ thuật.