Mở cửa phiên giao dịch sáng 18/11, giá vàng SJC giảm nhẹ trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 4 đồng/USD nhưng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm tới 70 đồng.

Ở thời điểm 9 giờ 25 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 134-137 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng, hiện đang giao dịch ở mức 133-137 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.801 USD/ounce, giảm 68 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 18,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.656 đồng/USD, tăng 4 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.470-25.880 đồng/USD, giảm 70 đồng; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.510-25.890 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 60 đồng.

VietinBank ở mức 25.520-25.900 đồng/USD, giảm 68 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.500-25.870 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 60 đồng./.

Giá vàng chật vật tìm đà phục hồi từ mức đáy một năm Sự mạnh lên của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao gây áp lực lên nhu cầu đối với vàng trong phiên giao dịch 17/11.