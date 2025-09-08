Giá vàng ngày 8/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Đầu phiên 8/9, giá vàng tại châu Á được giao dịch gần mức cao kỷ lục của phiên trước, khi báo cáo việc làm yếu của Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Tại Singapore, vào lúc 5 giờ 52 phút sáng 8/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.592,91 USD/ounce. Như vậy, giá vàng chỉ cách mức đỉnh gần nhất là gần 3.600 USD/ounce chưa đến 10 USD, sau khi đã tăng tới 1,5% vào cuối phiên trước.

Trước đó, một báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ cho thấy tốc độ tuyển dụng đã chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021.

Diễn biến này đã khiến thị trường gia tăng dự báo về việc cắt giảm lãi suất. Chi phí đi vay thấp hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là một tài sản không mang lại lãi suất.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ sớm giành được thế đa số tại ngân hàng trung ương và sẽ hạ lãi suất. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một phán quyết quan trọng về việc liệu ông Trump có cơ sở pháp lý hợp pháp để miễn nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook hay không.

Giá vàng đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua, trong bối cảnh những rủi ro ngày càng gia tăng về địa chính trị, kinh tế và thương mại toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 8/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,10-135,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: