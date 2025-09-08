Giá vàng SJC giảm nhưng vẫn giao dịch ở mức trên 135 triệu đồng

Sáng nay (6/9), giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm 300.000 đồng mỗi lượng nhưng vẫn ở mức cao, hiện giao dịch quanh mức 135,1 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 132,1-135,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng giảm 300.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 127,5-130,5 triệu đồng/lượng, cùng không có biến động so với chốt phiên trước.

Phiên cuối tuần (6/9) giá vàng SJC đã bật tăng thêm hơn 1 triệu mỗi lượng và mức giá cao nhất là 135,4 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.592 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 114,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.236 VND/USD, giảm 12 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.167-26.497 đồng/USD, giảm 13 đồng.

Ngân hàng BIDV và VietinBank giao dịch từ 26.215-26.510 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 13 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.130-26.497 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 13 đồng/USD./.