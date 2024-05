Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 chính thức khai mạc

Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Tổng Giám đốc Eximbank (chính giữa) cùng đại diện ban tổ chức cắt băng khánh thành chính thức khai mạc sự kiện Ho Chi Minh City Night Run Eximbank mùa 3, năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều ngày 17/5, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, lễ khai mạc giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 đã chính thức diễn ra với sự tham gia đông đảo của các vận động viên, du khách và người dân địa phương.

Nhiều hoạt động sôi nổi trước thềm thi đấu

Mở đầu cho chuỗi sự kiện trước thềm thi đấu là chương trình Runner's Show - đêm giao lưu âm nhạc dành riêng cho các vận động viên tham gia giải chạy. Đây là nơi để các runner gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cảm xúc thông qua âm nhạc và cùng nhau tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục đường đua sắp tới.

Bên cạnh không khí sôi nổi của Runner's Show là các hoạt động expo với nhiều gian hàng giao lưu, gặp gỡ đầy thú vị. Tại gian hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), tất cả khách tham qua đều được tham gia trò chơi, rút thăm trúng thưởng với cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn gồm: Bình nước siêu đáng yêu; phiếu mua hàng trực tiếp tất cả các sản phẩm thương hiệu Hoka xịn sò tại chuỗi cửa hàng IMSports trên toàn quốc.

Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank thu hút 5.000 vận động viên Với các cung đường mang đậm tính “di sản” giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank năm 2024 đã thu hút gần 5000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự thi đấu ở ba cự ly 5km, 10km, 21km.

Đặc biệt, với việc lần đầu tiên linh vật của Eximbank với tên gọi Elias xuất hiện tại khu triển lãm của gian hàng đã thu hút đông đảo các runner và người tham gia nườm nượp đến check-in. Với tạo hình “điển trai” mạnh mẽ, ngân hàng muốn truyền tải thông điệp: Eximbank - ngân hàng nổi tiếng với sự năng động và chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần thân thiện, ấm áp và vui vẻ.

“Điểm nổi bật của linh vật Elias của Eximbank là rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng và xã hội để cùng nhau lan tỏa vô số điều tốt đẹp đến mọi người,” bà Lê Thị Mai Loan - Phó Tổng Giám đốc Eximbank hào hứng chia sẻ.

Với vẻ ngoài “điển trai”, thân thiện và vui vẻ, Elias – linh vật của Eximbank đã thu hút đông đảo các runner và người tham dự đến check-in tại gian hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài những hoạt động chính, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 còn tạo điều kiện cho các runner giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết cộng đồng với “Shake Out Run” - hoạt động tập luyện nhẹ nhàng diễn ra trước giờ thi đấu tại bốn điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, sự kiện cũng tổ chức hai workshop chuyên đề mang tên "Together We Share" và "Together We Run” nhằm mang đến nhiều kiến thức bổ ích về cách khởi động, chạy bộ đúng kỹ thuật, chế độ dinh dưỡng hợp lý và bí quyết để đạt được thành tích tốt nhất cho các vận động viên tham gia giải chạy.

Lan tỏa tinh thần “Bứt phá không giới hạn” đến cộng đồng

Tiếp nối hàng loạt các chuỗi hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng nhằm hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Eximbank - đơn vị hỗ trợ cùng cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36, tiếp tục là tài trợ chính cho giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank năm 2024.

Giải chạy trực tuyến Eximbank Virtual Run 2024 - Run As One đã thu hút hàng ngàn Eximer trên toàn quốc cùng tham gia lan tỏa tinh thần “Bứt phá không giới hạn” đến cộng đồng và các vận động viên trước khi Giải chạy đêm chính thức diễn ra. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, với mong muốn cổ vũ tinh thần thể thao, lan tỏa thông điệp “Bứt phá không giới hạn” đến cộng đồng và các vận động viên trước khi giải chạy chính thức bắt đầu, Eximbank đã phát động cuộc thi trực tuyến trong nội bộ “Eximbank Virtual Run 2024 - Run As One” dành cho các cán bộ nhân viên (Eximers) tham gia. Ngay khi vừa phát động, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng ngàn Eximer trên toàn quốc.

Thông qua sự kiện chạy trực tuyến của các Eximers trên toàn quốc, Eximbank mong muốn truyền thông điệp về tinh thần thể thao, sự năng động, nhiệt huyết đến đội ngũ cán bộ nhân viên là lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng, góp phần “tiếp lửa” tạo thêm nguồn động lực mạnh mẽ cho các vận động viên trước thềm giải chạy, để tất cả sẽ cùng nhau “bứt phá,” vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống./.