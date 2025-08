Giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Thanh Hóa-Hủa Phăn

Ngày 6/8, tại xã Hồi Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị nhằm thống nhất cơ chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Thanh Hóa-Hủa Phăn (Lào).

Tại hội nghị, sau khi thông qua báo cáo tình hình, kết quả công tác, quy trình xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên tuyến biên giới Thanh Hóa-Hủa Phăn (Lào), có 7 ý kiến tham gia thảo luận, nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tổ chức hội nghị thống nhất cơ chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới Thanh Hóa-Hủa Phăn (Lào), nhất là trong bối cảnh tình hình hiện nay. Bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vì không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn bảo đảm bình yên cho nhân dân để tập trung phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị công an tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng đấu tranh trấn áp tội phạm, các phần tử phản động ngay từ khi còn là mầm mống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ và không để hình thành điểm nóng; tiếp tục khẳng định bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khu vực biên giới...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân các xã khu vực biên giới phía Tây của tỉnh; đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia liên quan đến khu vực miền núi và biên giới; các chủ trương xây dựng trường học ở các xã biên giới đất liền mà Bộ Chính trị đã thông qua.Các địa phương tiếp tục rà soát bố trí tái định cư cho đồng bào sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình cấp nước sạch, đặc biệt thông tin liên lạc cho các xã, bản biên giới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo đảm vững chắc an ninh trật tự các xã biên giới và các xã miền núi của tỉnh để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã, biên phòng, quân sự, cho các đội liên ngành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các xã biên giới vận hành theo mô hình mới; tổ chức thực hiện tốt chính sách đối ngoại với tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị thời gian tới, lực lượng công an và các lực lượng liên quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành "Phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Thanh Hóa-Hủa Phăn"; phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới.

Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, dự báo sớm và chính xác để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong đồng bào dân tộc thiểu số và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"./.

