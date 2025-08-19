Google đồng ý nộp phạt 36 triệu USD do hành vi "chống cạnh tranh"

Google đã đồng ý nộp phạt 55 triệu đôla Australia (36 triệu USD) vì đã ký kết các thỏa thuận để cài đặt sẵn công cụ tìm kiếm của mình trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android do hai công ty viễn thông hàng đầu nước này bán ra.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đã khởi kiện lên Tòa án Liên bang và Tòa án hiện sẽ quyết định liệu mức phạt đã nhất trí và các yêu cầu khác có phù hợp hay không.

Theo Chủ tịch Ủy ban Gina-Cass Gottlieb, hành vi hạn chế cạnh tranh là trái quy định ở nước này, khi đã khiến người tiêu dùng ít lựa chọn hơn, chịu chi phí cao hơn hoặc nhận được dịch vụ kém hơn.

Google đã hợp tác với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng, và thừa nhận đã đạt được các thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021 với các công ty viễn thông Telstra và Optus.

Ủy ban cho biết Telstra và Optus đã nhận được một phần doanh thu quảng cáo từ việc chỉ cài đặt công cụ tìm kiếm của Google.

Người phát ngôn của Google cho biết tập đoàn cam kết sẽ gia tăng sự linh hoạt cho các nhà sản xuất thiết bị sử dụng hệ điều hành Android trong việc tải trước trình duyệt và ứng dụng tìm kiếm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng, Telstra và Optus năm ngoái đã nhất trí không ký kết thỏa thuận mới để cài đặt sẵn công cụ tìm kiếm của Google làm mặc định trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android./.

Google đối mặt án phạt 55 triệu USD tại Australia Chủ tịch ACCC Gina Cass-Gottlieb cho biết Google đã “thừa nhận trách nhiệm pháp lý và đồng ý cùng đệ trình lên tòa án rằng công ty phải chịu tổng số tiền phạt 55 triệu USD.”