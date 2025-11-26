GRECO 2025: Bước tiến xanh trong kỷ nguyên số

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Triển lãm Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2025 (GRECO 2025) đang mang đến một luồng sinh khí mới.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Triển lãm Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2025 (GRECO 2025) đang mang đến một luồng sinh khí mới. Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”, sự kiện biến trung tâm thành phố thành một phòng thí nghiệm sống động về tương lai bền vững.

Đến với GRECO 2025, người xem được chứng kiến cách trí tuệ nhân tạo hiện thực hóa các giải pháp xanh. Từ hệ thống quản lý năng lượng thông minh, nông nghiệp đô thị tự động đến giao thông không phát thải và robot phân loại rác, tất cả đều được vận hành bởi những thuật toán tiên tiến. Không gian triển lãm không chỉ trưng bày mà còn cho phép trải nghiệm thực tế, giúp người dân hình dung rõ hơn về một cuộc sống thông minh và bền vững.

Sự kiện này khẳng định xu hướng tất yếu của phát triển bền vững, nơi công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo trở thành chìa khóa then chốt, mở ra một tương lai hài hòa giữa con người và thiên nhiên ngay tại trái tim của thành phố mang tên Bác./.