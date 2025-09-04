Hà Nội cấm xe tải, xe khách lưu thông qua khu vực thi công cầu 72-II

Ngày 4/9, nhằm phục vụ thi công công trình cầu 72-II trên đường tỉnh 423 (72 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông.

Theo đó, cấm tất cả các phương tiện xe tải, xe khách (bao gồm cả xe buýt) lưu thông qua khu vực thi công cầu và chỉ cho phép các phương tiện ô tô ≤16 chỗ, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông qua cầu tạm, đường tránh.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00h ngày 9/9 đến 24h ngày 30/12/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo tổ chức phân luồng giao thông như sau: Hướng đi xã Hưng Đạo => xã An Khánh, tại Km9+200 đường 423 (Trạm bơm Cộng Hòa), các phương tiện rẽ trái => đường 419 - Chợ So - đường 419 địa bàn Tiên Phương => Quốc lộ 6 (Chúc Sơn) hoặc các phương tiện rẽ trái => đường 419 - Chợ So - Tân Phú => địa bàn Đại Thành (Quốc Oai cũ) => Đường Phượng Bãi => Quốc lộ 6 (Biên Giang); hoặc tại Km9+200 đường 423 (Trạm bơm Cộng Hòa) các phương tiện rẽ phải => đường 419-Quốc Oai-Đại lộ Thăng Long (có thể chuyển hướng vượt Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Hoàng Xá, cầu vượt Sài Sơn hoặc gầm cầu vượt Sông Đáy).

Hướng đi xã An Khánh => xã Hưng Đạo tại vị trí giao đường 423 với đê Tả Đáy rẽ trái lên đê Tả Đáy => Đường gom Đại lộ Thăng Long (có thể chuyển hướng vượt Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt An Khánh); hoặc tại vị trí giao cắt Km8+100, đường 423 => đường Vân Côn rẽ phải-Đường Vân Côn-Đại lộ Thăng Long (có thể chuyển hướng vượt Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Song Phương).

Đối với tuyến buýt số 89 (Bến xe Sơn Tây-Bến xe Yên Nghĩa): thống nhất nội dung đề xuất của Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã được liên ngành (Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố, UBND các xã: An Khánh, Hưng Đạo, Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan) thống nhất tại cuộc họp ngày 22/7/2025, như sau: Hướng Bến xe Yên Nghĩa-Bến xe Sơn Tây: Xe buýt di chuyển theo lộ trình: Bến xe Yên Nghĩa -Quang Trung (phường Hà Đông)-Vạn Phúc-Đại Mỗ-đường 169 Đại Mỗ-Dương Nội-đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông)-Tỉnh lộ 72-Phố Đông-đường An Khánh-Cầu vượt An Khánh-Quay đầu vòng xoay chân cầu - đường gom Đại lộ Thăng Long-đường 419 (80 cũ)-Ngã ba Thạch Thất (Thị trấn Liên Quan cũ)- đường 419 (qua Đại Đồng, Cẩm Yên)-Quốc lộ 32-Phố Chùa Thông-Bến xe Sơn Tây.

Hướng Bến xe Sơn Tây-Bến xe Yên Nghĩa: Xe buýt di chuyển theo lộ trình Bến xe Sơn Tây- Phố Chùa Thông-Quốc lộ 32-đường 419 (qua Đại Đồng, Cẩm Yên)- Thị trấn Liên Quan-đường 419 (80 cũ)-đường gom Đại lộ Thăng Long-Qua đầu tại cầu vượt đường 419-đường gom Đại lộ Thăng Long-Đê Đào Nguyên-đường tỉnh 423-đường Lê Trọng Tấn (phường Hà Đông)-Đường 169 Đại Mỗ-Đại Mỗ- Vạn Phúc-Quang Trung (phường Hà Đông)-Bến xe Yên Nghĩa.

Để đảm phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tại khu vực thi công, mép đường tránh phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo báo hiệu, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội xác định vị trí và tự bỏ kinh phí di chuyển các điểm dừng đỗ trong khu vực thi công ra ngoài phạm vi thi công phù hợp với yêu cầu lộ trình điều chỉnh tuyến buýt số 89;

Đồng thời, chủ đầu tư bố trí người hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông phạm vi thi công, trên đường tránh và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã Hưng Đạo, An Khánh phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương phối hợp phân luồng tổ chức giao thông, tránh ùn tắc giao thông khu vực.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt hệ thống an toàn giao thông: biển báo, sơn kẻ đường, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo... và đường tránh đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện đảm bảo an toàn giao thông.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các vị trí thi công. Nếu để xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà thầu thi công phải sửa chữa, hoàn trả, đảm bảo kết cấu ban đầu.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông thì nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm./.

Có thể thí điểm cấm xe khách trên 29 chỗ đi vào làn 1 trên cao tốc Các tuyến cao tốc phân làn hợp lý, dành làn 1 cho xe con và một số phương tiện đặc thù có tốc độ cao, sẽ tạo luồng giao thông mạch lạc và đảm bảo an toàn giao thông.