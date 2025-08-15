Có thể thí điểm cấm xe khách trên 29 chỗ đi vào làn 1 trên cao tốc

Sau khi thí điểm cấm xe tải vào làn 1 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ, Cục Đường bộ Việt Nam cũng dự kiến kế hoạch có thể xe khách trên 29 chỗ sẽ bị cấm vào làn 1 trên hai tuyến cao tốc này.

Theo ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), trước thời điểm kết thúc thí điểm (ngày 14/9), Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư hoàn thiện phương án cấm xe khách để áp dụng đồng bộ.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu vừa giảm ùn tắc, vừa giảm nguy cơ tai nạn. Nếu thực hiện tốt, đây sẽ là mô hình có thể nhân rộng sang các tuyến cao tốc khác,” ông Hồng nhấn mạnh.

Trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm cấm xe tải lưu thông ở làn 1 tại hai tuyến cao tốc trên, ông Hồng cho rằng, nhiều năm qua, việc xe tải và xe con cùng lưu thông ở làn 1 gây ra những xung đột tiềm ẩn. Xe tải thường có tốc độ thấp hơn, khi vào làn 1 sẽ buộc các xe con chạy nhanh phải chuyển làn liên tục, làm tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc cục bộ.

“Việc phân làn hợp lý, dành làn 1 cho xe con và một số phương tiện đặc thù có tốc độ cao, sẽ tạo luồng giao thông mạch lạc hơn. Đây là cách mà nhiều quốc gia áp dụng để tối ưu năng lực khai thác cao tốc. Chúng tôi coi đây là bước thử nghiệm quan trọng trước khi triển khai chính thức từ 14/9,” ông Hồng chia sẻ.

Vị Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông cũng nhấn mạnh, thời gian thí điểm một tháng là cơ hội để các đơn vị quản lý, lực lượng chức năng và tài xế làm quen, đồng thời để cơ quan quản lý đánh giá, điều chỉnh nếu có bất cập.

“Cục Đường bộ Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến của lái xe, doanh nghiệp và người dân để phương án chính thức vừa an toàn vừa khả thi,” ông Hồng khẳng định.

Ngày đầu tiên triển khai thí điểm cấm xe tải lưu thông ở làn 1, phần lớn xe tải đã chấp hành nghiêm túc việc không lưu thông ở làn 1, giữ khoảng cách an toàn và di chuyển ổn định ở các làn còn lại. Nhờ đó, dòng xe con ở làn 1 di chuyển liên tục, hạn chế được tình trạng phanh gấp, chuyển làn đột ngột vốn dễ dẫn đến va chạm trước đây.

Theo ông Đỗ Văn Thuần, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam-VIDIFI), các biển báo về tốc độ tối thiểu và tối đa cho phép, phương tiện lưu thông trên mỗi làn xe đều được lắp đặt trên các giá long môn ở những vị trí phù hợp, dễ quan sát để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

“Trong buổi sáng đầu tiên thí điểm, các chủ phương tiện đều chấp hành đúng quy định khi đi đúng tốc độ và làn đường,” ông Thuần chia sẻ.

Tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ cho biết tỷ lệ xe con trên tuyến chiếm tới 70-80%.

“Khi làn 1 được dành riêng cho xe con, tốc độ và sự an toàn được cải thiện rõ rệt. Xe tải và xe khách vẫn có làn phù hợp để di chuyển, hạn chế được việc các xe phải đổi làn nhiều lần,” ông Oánh đánh giá.

Theo ông Oánh, trước khi đưa vào thí điểm, đơn vị quản lý tuyến đã lắp đặt biển báo theo quy định mới từ trước ngày áp dụng, đồng thời thông tin liên tục trên hệ thống loa phát thanh ở các trạm thu phí để tài xế nắm rõ./.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Theo đó, cấm xe ôtô tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa). Ngoài ra, tại mỗi làn xe quy định tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu cho phương tiện lưu thông trên hai tuyến cao tốc này.

