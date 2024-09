Hà Nội: Một vài hầm chui trên Đại lộ Thăng Long vẫn còn ngập

(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 7h đến 14h ngày 13/9 trên địa bàn thành phố Hà Nội không mưa. Vì vậy, tình hình tiêu thoát nước trên địa bàn khả quan hơn.

Để đảm bảo việc phòng, chống úng ngập, hạ mực nước đệm trên hệ thống, công ty đã mở đập Thanh Liệt thời điểm 06h45’ ngày 13/9. Trạm bơm Yên Sở hoạt động 13/20 bơm.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố còn xuất hiện một vài điểm úng ngập, cụ thể phía Hữu sông Nhuệ, khu vực Đại lộ Thăng Long (các hầm chui số 3, số 5, Km9+656); trong đó, hầm chui số 5, Km9+656, ngập từ 17h30 chiều 9/9 đến nay; hầm chui số 3 ngập từ 5h sáng 10/9 đến nay. Phía Tả sông Nhuệ đã hết tình trạng úng ngập.

Các lực lượng phương tiện của công ty tiếp tục thực hiện vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống.

Những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc dừng bơm vào hệ thống, vận hành bơm tiêu hạ thấp mực nước sông Nhuệ và Công điện số 09 của Cục Thủy Lợi về việc ngừng bơm tiêu nước vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, công ty đã thực hiện dừng toàn bộ bơm tiêu ra hệ thống sông Nhuệ từ 15h00 ngày 11/9.

Hà Nội: Phân luồng tổ chức giao thông tại các vị trí bị ngập úng ở huyện Mỹ Đức

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn tại các vị trí bị ngập úng trên tuyến đường ở huyện Mỹ Đức. Thời gian từ 9 giờ ngày 13/9 cho đến khi nước rút.

Nước sông Bùi dâng cao tràn vào xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ngày 11/9. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Phương án phân luồng như sau: Đường Tam Chúc-Khả Phong huyện Mỹ Đức, đoạn từ Km0+00 đến Km4+452,9 mặt đường ngập sâu trung bình từ 50-80cm, có vị trí ngập sâu 1m thì cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua tuyến, không tổ chức phân luồng giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu, Thanh tra Sở bố trí lực lượng Thanh tra giao thông và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn trực bảo đảm an toàn giao thông 24/24 giờ tại các vị trí ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông. Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố và các lực lượng chức năng, chính quyền Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức tổ chức phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đường xung quanh khu vực bị ngập úng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc xảy ra.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn cho phù hợp.

Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và các huyện lân cận chỉ đạo lực lượng Công an huyện, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, ùn tắc.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng để Sở Giao thông Vận tải kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình thực tế./.

