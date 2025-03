Hà Nội: Tạm giữ hàng chục đối tượng thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 30/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ xung đột giữa hai nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ, triệu tập làm việc với gần 50 đối tượng liên quan, trong đó 21 người bị bắt khẩn cấp với hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”

Do nhiều đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên, cơ quan công an đang phối hợp với chính quyền địa phương để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tái diễn hành vi vi phạm.

Theo điều tra ban đầu, tối 26/3, qua công tác tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 (Y9 và Y16B), Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Thượng Thanh (Long Biên) phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy theo đoàn với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, bấm còi, trong đó có xe mang theo dao kiếm di chuyển trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn các phường: Thượng Thanh, Đức Giang, Phúc Lợi thuộc quận Long Biên.

Xác định vụ việc gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và an toàn cho mọi người tham gia giao thông, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác 141 đã báo cáo trực tiếp về Phòng Cảnh sát hình sự và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin chỉ đạo.

Trong đêm, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường lực lượng chi viện, bố trí đón lõng, khống chế, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan, mệnh lệnh cao nhất là tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau quá trình tổ chức truy bắt, đến rạng sáng 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành triệu tập, làm việc với gần 50 đối tượng liên quan đến 2 nhóm thanh thiếu niên; đồng thời thu giữ tang vật gồm: vũ khí gồm 2 kiếm, dài khoảng 80cm; 1 dao quắm hàn chuôi tuýp nước; 13 xe máy, 32 điện thoại di động của các đối tượng sử dụng nhắn tin, liên lạc với nhau, chụp ảnh, quay video clip hình ảnh có liên quan đến hành vi gây rối.

Căn cứ kết quả làm việc cơ quan công an xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Phạm Thị Lan Anh (quê quán tại tỉnh Thái Bình) với Lê Văn Như Ngọc (trú tại thành phố Hà Nội) thách thức, hẹn nhau đến khu vực nhà máy nước Phúc Đồng, phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn.

Để chuẩn bị cho việc đi đánh nhau, đầu giờ chiều 26/3, Lan Anh nhắn tin vào nhóm có tên ''động yêu tinh'' qua ứng dụng Messenger để thông báo về việc đi đánh nhau với nhóm của Như Ngọc và được tất cả đồng ý.

Sau tin nhắn này, thông qua các mối quan hệ, nhóm của Lan Anh huy động được hơn 30 thiếu niên, tuổi đời chủ yếu từ 15 đến 18 tuổi, di chuyển bằng 20 xe máy tập trung tại vòng xuyến Thanh Am (Long Biên).

Nhóm của Lan Anh chuẩn bị sẵn 2 thanh kiếm Katana và 1 dao quắm gắn tuýp sắt. Về phần mình, Như Ngọc cũng lập một nhóm riêng, đồng thời rủ bạn bè đi “nghênh chiến” với nhóm của Lan Anh.

Khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 26/3, nhóm của Như Ngọc đến khu vực nhà máy nước Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Tại đây, nhóm tụ tập được khoảng 40 thiếu niên, tuổi đời chủ yếu từ 15 đến 18 tuổi, di chuyển trên 20 xe máy.

Nhóm này cùng nhau đi thành đoàn từ khu vực nhà máy nước, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, di chuyển trên cung đường phố Nguyễn Lam-Nguyễn Cao Luyện-Mai Chí Thọ-Đào Đình Luyện thuộc quận Long Biên, Hà Nội khoảng 3 vòng để tìm nhóm Lan Anh đánh nhau nhưng không thấy.

Quá trình di chuyển, các đối tượng trên điều khiển xe máy thành đoàn xe, hò hét, đi dàn hàng, vừa đi vừa bấm còi, rú ga, lạng lách đánh võng, đi tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự.

Đến khoảng 22 giờ, ngày 26/3, cả 2 nhóm chạm mặt nhau tại khu vực vòng xuyến Thanh Am (Long Biên). Cùng thời điểm khi 2 bên đang hò hét, chửi bới và chuẩn bị lao vào ẩu đả thì cũng là lúc hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều mũi tấn công của Công an thành phố Hà Nội có mặt, nhanh chóng áp sát khống chế và bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan, củng cố tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Bắt 16 thanh niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng Các đối tượng này khai nhận sử dụng xe môtô đi từ thành phố Móng Cái tới thành phố Hải Phòng, trên đường đi về qua thị xã Quảng Yên thì xích mích với 2 nhóm thanh thiếu niên ở đây dẫn đến sự việc.