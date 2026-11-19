Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ; tạo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, mạnh dạn giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ trẻ bằng sản phẩm, hiệu quả công việc.

Đặc biệt, thành phố sẽ công khai các bài toán thực tiễn để thanh niên, nhà khoa học, trường đại học và doanh nghiệp cùng tham gia đề xuất, triển khai giải pháp phát triển Thủ đô.

Đây là định hướng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 19/11.

Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu xã, phường, thu hút đông đảo đại biểu và 200 thanh niên tiêu biểu tham gia.

Hội nghị tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; thanh niên tham gia xây dựng Thủ đô “văn hiến-văn minh-hiện đại-hạnh phúc;” hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế Thủ đô, tập trung trao đổi những vấn đề thiết thực liên quan đến học tập, việc làm, khởi nghiệp và cơ hội cống hiến của thanh niên.

Đại diện các nhóm thanh niên đã trực tiếp nêu câu hỏi, đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đề xuất giải pháp, sáng kiến nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy năng lực, tham gia vào các lĩnh vực phát triển của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đặt ra yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành môi trường để người trẻ có năng lực được trao cơ hội, tin tưởng và tạo điều kiện phát triển.

Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng nhân tài theo hướng công khai, minh bạch, dễ tiếp cận; mạnh dạn giao nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ khó, cho cán bộ trẻ có năng lực.

Đặc biệt, việc đánh giá cần chú trọng sản phẩm và hiệu quả công việc, tạo điều kiện để người trẻ được thử thách, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn. Hà Nội sẽ công khai những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để thanh niên, nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Các cơ quan cần xác định rõ yêu cầu, dữ liệu có thể chia sẻ, đầu mối tiếp nhận giải pháp và tiêu chí đánh giá kết quả. Các cuộc thi, diễn đàn ý tưởng phải gắn với khả năng thử nghiệm, ứng dụng và đơn vị tiếp nhận cụ thể, tránh dừng lại ở đề xuất hình thức.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hướng dẫn rõ ràng để nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ yên tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới; phân biệt rủi ro trong thử nghiệm được kiểm soát với hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật.

Các bên liên quan cần tăng cường hướng dẫn, giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các công cụ quản lý thuế số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán.

Đối với giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI), cần chú trọng hình thành tư duy, khả năng tự học, ý thức an toàn và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ cho học sinh; huy động giảng viên, sinh viên có chuyên môn hỗ trợ các nhà trường.

Sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ nằm ở những công trình mới mà còn ở khả năng tạo việc làm phù hợp, bảo đảm điều kiện nhà ở, học tập, sinh hoạt và xây dựng gia đình cho người trẻ. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai chính sách nhà ở theo quy định, công khai điều kiện, thủ tục để người dân có nhu cầu thực sự thuận lợi tiếp cận; quan tâm chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận buổi đối thoại. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội cũng định hướng khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, mở rộng không gian học tập, sáng tạo, sinh hoạt cho thanh niên; tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thành đoàn Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với thanh niên; chủ động tập hợp các nhóm thanh niên có chuyên môn, lựa chọn sáng kiến có khả năng triển khai để phối hợp với các sở, ngành thực hiện.

Những mô hình quy mô nhỏ nhưng giải quyết được vấn đề thực tế cần được quan tâm, nhân rộng, thay vì tổ chức hoạt động mang tính hình thức. Thanh niên chủ động tham gia công việc chung, mạnh dạn đề xuất và kiên trì thực hiện những sáng kiến có ích cho cộng đồng.

Thông qua đối thoại, Hà Nội hướng tới chuyển các ý tưởng, kiến nghị thành nhiệm vụ cụ thể, có sản phẩm và kết quả thực tế, phát huy nguồn nhân lực, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, phát triển Thủ đô./.

Luật Thủ đô 2026: Biến cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển Luật Thủ đô năm 2026 tạo dư địa phát triển mới, giúp Thủ đô phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, là động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.