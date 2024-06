Hà Nội tổ chức lại giao thông đường Âu Cơ để hạn chế ùn tắc

Dự án mở rộng đường Âu Cơ-Nghi Tàm (quận Tây Hồ) đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7km. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ Xuân Diệu đến Lạc Long Quân), thuộc dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên, nhằm mục đích hạn chế ùn tắc giao thông.

Thời gian phân luồng giao thông đến hết ngày 30/6/2024.

Theo đó, cấm các phương tiện giao thông di chuyển theo 2 hướng từ ngõ 399 Âu Cơ đi cửa khẩu Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân (và ngược lại).

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông theo hướng ngõ 399 Âu Cơ đi cửa khẩu Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân và ngược lại di chuyển theo hướng rẽ phải đi theo 2 làn đường mở rộng hiện trạng và đường dân sinh (đường 5m) 2 bên đường Âu Cơ và quay đầu ở nút giao chợ hoa Quảng An (Xuân Diệu) hoặc nút giao An Dương Vương-Lạc Long Quân.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn theo đúng nội dung thông báo phân luồng tổ chức giao thông; duy tu, duy trì hệ thống đường giao thông trên tuyến đường Âu Cơ và đường dân sinh (đường 5m) để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên, Quảng An và cơ quan thông tin truyền thông thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia giao thông được biết và thực hiện hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh tuyến đường Âu Cơ.

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm chủ trì, bố trí lực lượng người hướng dẫn giao thông (2 người/vị trí/24h/7 tại vị trí thi công và các nút giao thông quan trọng trên tuyến đường Âu Cơ) và phối hợp với Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Sau khi hoàn thiện thi công, Ban này có trách nhiệm phải tổ chức phục hồi hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ công tác phân luồng giao thông (biển báo, sơn kẻ, thảm mặt đường, đèn tín hiệu giao thông...) theo đúng phương án ban đầu.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ chỉ đạo Công an quận, chính quyền phường sở tại bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và các bên có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung thông báo; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép, đi ngược chiều... gây mất an toàn, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công./.

