Hải Dương hưởng ứng Giờ Trái đất, phát động tiết kiệm điện

Cán bộ, người lao động Sở Công Thương Hải Dương và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương tham gia diễu hành trên các tuyến phố hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 23/3, tại Hải Dương, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Dương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024.

Theo ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp "Tiết kiệm điện thành thói quen," Sở Công Thương Hải Dương đã phối hợp với các sở, ngành và Công ty Điện lực Hải Dương cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Chiến dịch

Giờ Trái Đất để vận động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia.

Cùng với hoạt động míttinh, diễu hành, phát động hưởng ứng Giờ Trái Đất, Hải Dương vận động người dân cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái Đất từ 20h30- 21h30 ngày 23/3.

Cùng với đó, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng điện và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương phát tờ rơi cho nhân dân địa phương để tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất và hưởng ứng tiết kiệm điện. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Việc này nhằm góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Dương Phạm Tuấn Ngọc cho rằng, hành động cùng nhau tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn là cơ hội để khích lệ cộng đồng xung quanh tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường.

Năm 2024, thời tiết được dự báo có nhiều diễn biến cực đoan và nhu cầu cung cấp điện của khách hàng sẽ có thời điểm tăng đột biến, nguy cơ gây quá tải cục bộ vào giờ cao điểm.

Do đó, ông Phạm Tuấn Ngọc kêu gọi khách hàng sử dụng điện cùng quan tâm, chia sẻ và đồng hành với ngành điện để đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp diện an toàn, ổn định.

Ngoài ra, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, dịch chuyển thời gian sản xuất, tránh tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7, nhất là khung giờ cao điểm từ 12-15 giờ và từ 21- 24 giờ hàng ngày.

Trước đó, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023, khối trụ sở văn phòng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hải Dương đã tiết kiệm được 204.419kWh điện; so với năm 2022 tiết kiệm khoảng 493,7 triệu đồng.

Năm 2022, tỉnh Hải Dương tiết kiệm 126.681 kWh và so với năm 2021 tiết kiệm được 336,9 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo, tỉnh Hải Dương phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Các cơ quan, công sở tiết kiệm tối thiểu 5%, các hoạt động quảng cáo, trang trí ngoài trởi đảm bảo tiết kiệm điện tối thiểu 30%.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và cao điểm buổi tối.../.

