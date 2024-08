Hải Dương: Xử phạt các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ảnh minh họa.

Ngày 1/8, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết Trưởng Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.T (sinh năm 1959, trú tại xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng) do sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 28/6 đến nay, ông N.V.T thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Cùng với hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đã yêu cầu ông N.V.T phải gỡ toàn bộ bài đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Năm 2007 đến nay, do không đồng thuận với kết quả đo đạc, phân chia ruộng đất các thời kỳ năm 1993, thời kỳ dồn ô đổi thửa năm 2003, ông N.V.T đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi đến nhiều cấp đề nghị được trả lại diện tích đất nông nghiệp mà ông cho rằng chưa được giải quyết chính đáng.

Các cơ quan chức năng các cấp đã trả lời các phản ánh, kiến nghị này là không đúng. Tòa án nhân dân các cấp cũng đã tuyên bác bỏ yêu cầu khởi kiện của ông T về việc trả lại diện tích đất nông nghiệp.

Ông T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các bài viết không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

Cũng liên quan tới việc sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức, trước đó, Trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định xử phạt chị Đ.T.T (sinh năm 1985, trú tại thôn Mạc Thủ 2, xã Liên Mạc) 7,5 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 11/7, chị Đ.T.T đã có hành vi lấn chiếm lòng đường ở trước Ủy ban Nhân dân xã Liên Mạc để bán hàng. Lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chị T không chấp hành.

Sau đó, Tổ công tác của Ban An toàn giao thông xã đã lập biên bản, tạm giữ đồ bán hàng vi phạm đưa về Ủy ban Nhân dân xã và mời chị T đến làm việc.

Tuy nhiên, chị T không chấp hành, liên tục chống đối, quay video và phát trên Facebook cá nhân, với nội dung chửi bới, xúc phạm danh dự, uy tín của Ủy ban Nhân dân xã và một số cá nhân công tác tại xã./.

