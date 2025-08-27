Hải Phòng: Chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp về các sự kiện vĩ đại của dân tộc

Ngày 27/8, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu “80 năm - vang mãi bản hùng ca độc lập”; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Hải Phòng - niềm tin và khát vọng vươn mình.”

Triển lãm “80 năm - vang mãi bản hùng ca độc lập” gồm 200 bức ảnh tư liệu khái quát về sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, bộ ảnh cũng giới thiệu những thành tựu của đất nước và thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, y tế, giáo dục trong 80 năm qua.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Khắc Lịch, cuộc thi sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Hải Phòng - niềm tin và khát vọng vươn mình” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên với gần 600 tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức đã tuyển chọn và trao 22 giải thưởng (11 giải cho loại hình nhiếp ảnh, 11 giải mỹ thuật).

Mỗi thể loại có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, ba giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất loại hình mỹ thuật thuộc về tác giả Phạm Anh Tuấn với tác phẩm Chiều qua phố, vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Giải Nhất loại hình nhiếp ảnh thuộc về tác giả Giang Sơn Đông với chùm ảnh chủ đề Hải Phòng bước vào kỷ nguyên mới.

Ban Tổ chức đã tuyển chọn 140 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh có chất lượng cao nhất trong 600 tác phẩm dự thi để trưng bày.

Nhận xét về các tác phẩm tham gia triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá: Đây là những tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu vừa có tính nghệ thuật vừa có tính báo chí, giúp cho những ai dù chưa đến Hải Phòng đều có thể biết được những vẻ đẹp, thế mạnh và sự thay đổi nhanh chóng, từng ngày của thành phố Cảng.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Huyến cho rằng, thời gian tới, với thế mạnh là một địa phương có nhiều câu lạc bộ nhiếp ảnh, đội ngũ nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ, sôi động, các nghệ sỹ cần nỗ lực để có nhiều hơn những tác phẩm đi sâu vào ghi nhận, khắc họa, phản ánh được vẻ đẹp của con người thành phố cảng trong lao động sản xuất và trong đời sống hàng ngày.

Cựu chiến binh Trần Văn Giáp (sống tại phường An Biên, thành phố Hải Phòng) cho biết: Tham quan triển lãm ông thấy những thành tựu của Hải Phòng được khắc họa rất rõ nét qua các bức ảnh. Người dân thấy thêm yêu, tự hào về sự phát triển của Hải Phòng trong tương lai.

Triển lãm mở cửa đón công chúng tham quan từ nay đến hết ngày 5/9/2025./.

Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (gần cửa H8) giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.