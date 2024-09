Hải Phòng: Xử phạt cá nhân đăng tin giả điện giật chết người lên Facebook

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an thành phố làm việc với bà Đ.P.T. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Ngày 12/9, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố) có buổi làm việc với bà Đ.P.T (trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Tại buổi làm việc, bà Đ.P.T thừa nhận là chủ tài khoản Facebook có tên "Thảo Phương" đã đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung "điện giật làm 2 người không qua khỏi tại Văn Cao."

Trước đó, vào hồi 16 giờ 25 phút ngày 11/9/2024, tài khoản Facebook có tên "Thảo Phương" đã đăng tải 1 bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung: "Mới bão xong, dây điện đứt hở nhiều nơi, lụt lội mọi người hạn chế ra ngoài lội nước, nếu cần thiết hãy mang ủng! Dưới Văn Cao mới bị giật điện 2 người không qua khỏi, Trung Hành 1 bé bị điện giật đi cấp cứu! Mọi người cẩn thận an toàn nhé."

Thông tin này ngay sau khi đăng tải đã có 248 lượt chia sẻ, hàng trăm cảm xúc và nhiều bình luận.

Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố), bà Đ.P.T giải trình chiều 11/9/2024, bà nhận được thông tin từ người thân trong gia đình (gửi tin nhắn hình ảnh) có nội dung "Ngõ 333 Văn Cao dây điện vào nước bị giật 2 người chết rồi. Mọi người đi đường khác nha đỡ nguy hiểm ạ," "Vừa xong ở đường Trung Lực dây điện hở cột điện giật một cháu nhỏ may cấp cứu kịp thời..." được lan truyền trong nhóm Zalo có tên "NHÓM TDP số 12."

Do lo lắng vì nhà cũng có con nhỏ, nên bà Đ.P.T đã nóng vội chia sẻ thông tin này lên trang Facebook cá nhân của mình. Ngay sau đó, biết là thông tin sai sự thật, bà Đ.P.T đã gỡ bỏ ngay bài viết. Đến 19 giờ 17 phút ngày 11/9, bà Đ.P.T đã đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi trên chính trang Facebook cá nhân.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến quy định pháp luật đối với bà Đ.P.T về "Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng" theo quy định tại Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018; "Các hành vi bị cấm," "Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội" theo quy định tại Điều 5, Điều 26 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ tình tiết vi phạm, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.P.T 5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đối với một số tài khoản Zalo đã chia sẻ thông tin hình ảnh trong nhóm Zalo có tên "NHÓM TDP số 12," các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định./.

