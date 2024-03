Hàn Quốc: Lễ hội hoa anh đào thu hút du khách đến thủ đô Seoul

Hoa anh đào nở rộ trong Công viên hồ Seokchon, quận Songpa, Seoul. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Chính quyền các địa phương ở Hàn Quốc đang tổ chức lễ hội hoa anh đào hằng năm, một hoạt động mang tính biểu tượng và thu hút rất nhiều người tham quan.

Tại quận Songpa của thủ đô Seoul, lễ hội hoa anh đào kéo dài 5 ngày từ 27-31/3 tại hồ Seokchon. Điểm nổi bật của lễ hội năm nay là phần trang trí ánh sáng trên hồ Seokchon, giúp du khách có thể ngắm hoa anh đào dưới ánh đèn đầy mê hoặc.

Hàng nghìn bóng đèn trắng trải dài khoảng 2,6km quanh hồ đã làm tăng thêm vẻ rực rỡ của hoa anh đào về đêm. Xung quanh hồ có khoảng 1.100 cây hoa anh đào thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm anh đào chokecherry, anh đào cành rũ và anh đào donarium…

Để đảm bảo thoải mái cho du khách, văn phòng quận đã bố trí hệ thống chiếu sáng trên cao để giảm thiểu độ chói cho người xem. Xuyên suốt lễ hội còn có hàng loạt các buổi biểu diễn phục vụ mọi lứa tuổi, từ các buổi hòa nhạc K-pop đến các buổi biểu diễn cổ điển và nhạc jazz.

Năm nay, do dự báo hoa anh đào nở chậm vì biến đổi khí hậu nên ban tổ chức đặt tên cho buổi hòa nhạc cuối cùng là "Buổi hòa nhạc nở rộ."

Ngoài các buổi biểu diễn âm nhạc, lễ hội còn có các khu chụp ảnh được trang trí bằng các linh vật của quận Songpa và cổng vào công viên hồ Seokchon trang trí bằng những ánh đèn đầy màu sắc. Du khách cũng có thể khám phá chợ trời cung cấp các phụ kiện và đồ thủ công theo chủ đề hoa anh đào, cũng như tham gia các chương trình vẽ tranh biếm họa, vẽ mặt và làm nến hoa anh đào.

Quan chức quận Songpa cho biết an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lễ hội. Vì thế, 23% ngân sách lễ hội đã được phân bổ cho công tác đảm bảo an toàn. Hơn 200 nhân viên bảo vệ an ninh chuyên nghiệp được triển khai mỗi ngày, bên cạnh đội ngũ nhân viên hỗ trợ từ Văn phòng quận và các đội dân phòng.

Ngoài ra, việc giám sát đám đông theo thời gian thực thông qua công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) cũng giúp đảm bảo an toàn tốt hơn.

Ngoài quận Songpa, các quận khác ở Seoul cũng tổ chức các lễ hội hoa anh đào trong tuần này. Từ 29/3-2/4, lễ hội hoa anh đào được tổ chức ở Yeouido với chủ đề dã ngoại. Các khu vực lân cận lễ hội được chuyển thành các điểm cắm trại và dã ngoại, mang đến trải nghiệm mùa xuân thanh bình trong thành phố.

Du khách ngắm hoa anh đào bên hồ Seokchon, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Du khách khi tới lễ hội ở Yeouido sẽ được thưởng thức những buổi biểu diễn âm nhạc độc đáo vào mỗi buổi chiều, trải nghiệm các món ăn tại khu vực ẩm thực và chụp ảnh trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ bên những chùm hoa anh đào đang nở rộ.

Trong khi đó, lễ hội hoa anh đào ở quận Dobong thuộc phía Bắc Seoul diễn ra từ ngày 27-31/3. Đoạn đường dài 250m từ cầu Suyu đến cầu Wooyi rực rỡ trong ánh sáng với sự xuất hiện của các nhân vật chính trong nhiều truyện cổ tích.

Ngoài ra, lễ hội cũng có nhiều hoạt động thú vị khác như bong bóng hoa, biểu diễn linh vật và làm bánh quy.

Tại quận Seodaemun ở phía Tây Seoul, lễ hội được tổ chức tại núi An ngày 30-31/3 và suối Hongje từ 5-7/4. Núi An nổi tiếng với hoa anh đào, trong khi suối Hongje nổi tiếng với thác nước. Do hai địa điểm nằm liền kề nhau nên du khách có thể tận hưởng cả hai nơi chỉ trong một lần ghé thăm./.

