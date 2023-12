Hàn Quốc-Nhật Bản nhất trí tăng cường phối hợp với quốc tế về vấn đề Triều Tiên

Hai quan chức an ninh Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Nhật-Mỹ cũng như với cộng đồng quốc tế trong vấn đề Triều Tiên.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong (phải) và Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba tại cuộc gặp ở Seoul ngày 8/12/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 8/12, các cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí cần phải tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế trong vấn đề Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong và Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Nhật-Mỹ cũng như với cộng đồng quốc tế trong vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Mỹ và Nhật Bản Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nước này đang cân nhắc mời lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đến Hàn Quốc dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên vào năm 2024.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm cuộc gặp ba bên với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến diễn ra cùng ngày 8/12.

Các cuộc gặp được tổ chức sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa mang vệ tinh trinh sát quân sự lên quỹ đạo vào ngày 21/11 vừa qua.

Hàn Quốc và Mỹ bày tỏ lo ngại về vấn đề này./.