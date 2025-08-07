Hãng Aeroflot nối lại các chuyến bay từ thủ đô của Nga đến Iran

Ngày 7/8, Aeroflot - hãng hàng không lớn nhất của Nga, cho biết đã nối lại các chuyến bay từ thủ đô Moskva của Nga đến thủ đô Tehran của Iran, vốn bị tạm ngừng hồi tháng 6, do xung đột giữa Israel và Iran.

Thông báo của Aeroflot nêu rõ: "Sáng 7/8, chúng tôi đã nối lại các chuyến bay giữa Moskva và Tehran. Chuyến bay số hiệu SU514/515 xuất phát từ thủ đô Iran vào chiều 6/8 và quay trở lại Moskva vào sáng 7/8."

Trước đó, hãng cho biết các chuyến bay sẽ hoạt động 1 lần/tuần vào thứ Tư, bắt đầu từ 6/8 và 2 lần/tuần vào thứ Tư và thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 12/9.

Các chuyến bay được thực hiện bằng máy bay Airbus A321./.

