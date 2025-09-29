Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức
Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ và gần 15 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.
Chiều 29/9, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.
Chiều 29/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành bưu chính viễn thông, 66 năm ngành khoa học và công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ đón Đội Công binh số 3 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) trở về nước.
Sáng 29/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt kết nối Việt-Trung.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 28 đến ngày 29/9/2025, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông gây ngập lụt, sạt lở đất ở một số địa phương gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, tài sản.
Sau khi bão số 10 đi qua, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề, nhà dân bị sập, cây và cột điện đổ ngổn ngang, nước biển dâng ngập vào nhà, khách sạn, cửa hàng…
Sáng 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.
Sáng 29/9, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 6 người tử vong, 7 người bị thương.
Sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc sau 5 ngày làm việc.
Sáng 29/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đang thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 29/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.
Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9/2025, bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ ngổn ngang.
Do ảnh hưởng của bão số 10, sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh khiến nhiều một số diện tích lúa bị gãy, đổ; hiện nông dân tỉnh đã thu hoạch được khoảng 2.000/97.500ha lúa chín sớm.
Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thống kê sơ bộ đến 5 giờ sáng 29/9, mưa to kèm gió lớn đã làm 12 người mất tích, 1 người bị thương, 11 nhà bị tốc mái, 1 nhà sập mái; nhiều diện tích hoa màu và cây trồng bị ngập úng, hư hại...
Sau nhiều nỗ lực, sáng 29/9, 4 nạn nhân mắc kẹt trong một căn nhà có mái tôn bị gió quật sập đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.
Sau nhiều giờ quần thảo, đến sáng 29/9, bão số 10 đổ bộ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An.
Sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viên chức (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên 2 tàu cá bị chìm tại khu vực sông Gianh (xã Bắc Trạch).
Từ khoảng 21h ngày 28/9, bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 14 gây thiệt hại nhiều nhà cửa, công trình và ngập cục bộ nhiều địa phương.
Sáng 29/9/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, bị ngập sâu. Giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Mưa đi kèm gió lớn, khiến người tham gia giao thông tại Thủ đô Hà Nội vào sáng sớm ngày 29/9 gặp khó khi di chuyển. Người dân cần lưu ý một số nơi có thể úng ngập, tắc nghẽn.
Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân trên cả hai tuyến biên giới miền núi và ven biển ứng phó với mưa bão, tập trung xử lý các điểm sạt lở.
Tối 28/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin và đoàn đại biểu cấp cao cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 28/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì lễ khai mạc Phiên họp thứ tư Ủy ban Liên nghị viện, mở ra nhiều định hướng hợp tác thực chất.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 với mưa to, gió lớn và triều cường dâng cao, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai sơ tán khẩn cấp gần 15.000 người dân tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn.
Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.
Chiều 28/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đoàn đại biểu cấp cao đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.