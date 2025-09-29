Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 28 đến ngày 29/9/2025, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông gây ngập lụt, sạt lở đất ở một số địa phương gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, tài sản.