Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Chiều 29/9, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
