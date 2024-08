Hòa Bình: Các phương tiện giao thông có thể lưu thông qua dốc Cun

Các điểm sạt lở trên dốc Cun đã cơ bản được xử lý, giao thông đi lại đã thông thoáng nhưng các phương tiện vẫn phải lưu thông chậm để qua khu vực sạt lở an toàn.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện khắc phục sạt lở, hỗ trợ người dân lưu thông qua dốc Cun, tỉnh Hòa Bình. (Nguồn: Báo Hòa Bình)

Ngày 25/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình cho biết các điểm sạt lở trên công trình "Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun" (Km78+500-Km85+100) ở Quốc lộ 6, tỉnh Hòa Bình, đã cơ bản được xử lý, các phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại.

Cho đến nay, các đơn vị chức năng đã sơ bộ hoàn thành dọn dẹp, đảm bảo thông xe hoàn toàn trên tuyến. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình chỉ đạo đơn vị thi công dự án rà soát xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn trên toàn tuyến.

Giao thông đi lại trên dốc Cun cơ bản đã thông thoáng, tuy nhiên các phương tiện vẫn phải lưu thông chậm để qua khu vực sạt lở an toàn. Lực lượng chức năng của Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình túc trực điều tiết giao thông, tránh tình trạng ách tắc cục bộ.

Ông Hoàng Trung Thông, Trưởng ban điều hành gói thầu Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại số 909 cho biết, hiện tại Quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun đã thông đường trở lại, các phương tiện đã có thể di chuyển.

Các đơn vị thi công Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông ở dốc Cun (Km 78+500-Km 85+100) trên Quốc lộ 6 đoạn qua thành phố Hòa Bình và một phần huyện Cao Phong vẫn đang triển khai thi công, nỗ lực rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn nhằm kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình Đinh Anh Tuấn cho biết Sở đã chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu, thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Cùng với đó, các bên liên quan vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông an toàn cho người dân, thiết bị thi công và các hạng mục công trình. Lực lượng chức năng túc trực, chủ động kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là ở những nơi có nguy cơ sạt lở, ngầm, tràn, ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng các phương án ứng phó.

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cảnh báo, trong những ngày tới khu vực này tiếp tục có mưa, vì vậy các phương tiện qua đoạn đường này lưu thông chậm để đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra.

Vào lúc 16 giờ ngày 24/8, ở thành phố Hòa Bình xảy ra mưa lớn. Khu vực dốc Cun ở thành phố Hòa Bình và huyện Cao Phong bị sạt lở nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, kéo dài khoảng 4km trong nhiều giờ.

Cụ thể, tại lý trình Km79+335, Quốc lộ 6, thuộc phường Thống Nhất, thành phố hòa Bình xảy ra sạt lở mái taluy âm bên trái tuyến, chiều dài đoạn tuyến sạt lở khoảng 40m, vị trí sạt đã gần sát mép mặt đường nhựa.

Bên cạnh đó, do mưa to, lượng nước lớn theo dốc dọc tuyến đường và mái taluy dương đem theo đất đá đổ tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ với chiều dài khoảng 200m.

Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông ở dốc Cun (Km78+500-Km85+100) trên Quốc lộ 6 đoạn qua thành phố Hòa Bình và huyện Cao Phong được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 30 tỷ đồng, xây dựng hơn 83 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Công trình được khởi công tháng 8/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2024./.

