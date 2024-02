Hoạt động biên mậu tại cửa khẩu tỉnh An Giang đảm bảo thông suốt dịp Tết

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã triển khai các nhiệm vụ, phương án để điều tiết hoạt động biên mậu thông suốt, an toàn.

Khu vực Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) thông thoáng những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Được xem là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Campuchia và các nước ASEAN thông qua 2 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên, Vĩnh Xương); 2 cửa khẩu chính (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông) và 1 cửa khẩu phụ Bắc Đai, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã triển khai các nhiệm vụ, phương án để điều tiết hoạt động biên mậu thông suốt, an toàn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh An Giang, năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang đạt gần 2,31 tỷ USD, giảm 8% so cùng kỳ năm 2022.

Trong số đó, kim ngạch xuất, nhập khẩu đăng ký tại An Giang đạt trên 977,7 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa đăng ký nơi khác thực hiện xuất khẩu qua cửa khẩu An Giang đạt trên 1,33 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Do đặc thù của địa phương, hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các mặt hàng nông sản như: lúa tươi, trái cây, rau màu,… của thương nhân và cư dân biên giới nên vào điểm Tết Nguyên đán lượng khách xuất nhập cảnh và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh ít sôi động hơn với các thời điểm khác trong năm.

Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động kinh tế biên mậu, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị như Biên phòng, Hải quan cửa khẩu đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan.

Ghi nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên), từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 8/2 (nhằm ngày 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), gần như không có phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu.

Phương tiện chở hành khách xuất nhập cảnh qua đây cũng rất ít, thỉnh thoảng mới có phương tiện chở 3-4 hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Thượng tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, cho biết vào các thời điểm khác trong năm, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện chở hành khách xuất nhập cảnh. Nhưng thời điểm Tết Nguyên đán, gần như không có phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu. Riêng phương tiện chở hành khách xuất nhập cảnh cũng giảm rất nhiều, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 6 phương tiện chở hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh.

"Bà con nhân dân nghỉ Tết, do đó hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên ít sôi động hơn với những thời điểm khác trong năm nhưng không vì thế mà đơn vị chủ quan. Kế hoạch đảm bảo hoạt động biên mậu và phòng chống các loại tội phạm tại khu vực cửa khẩu và địa bàn biên giới do đơn vị phụ trách đã được lên phương án từ trước, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống," Thượng tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên khẳng định.

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, thông suốt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã phân công, bố trí cán bộ chiến sỹ ứng trực xuyên Tết (theo từng kíp trực) tại những điểm ra vào khu vực, trạm kiểm soát Biên phòng, điểm lên, xuống hàng hóa xuất nhập khẩu… nhằm hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ hành khách, phương tiện chở hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu, đồng thời bố trí lực lượng thực hiện tuần tra khép kín toàn bộ khu vực cửa khẩu. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy cửa khẩu.

Còn tại khu vực Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) - nơi có hoạt động giao thương hàng hóa, nông sản của các thương nhân và cư dân hai bên biên giới rất sôi động, thời điểm này cũng khá im ắng; phần đông chỉ hoạt động hết hôm nay (29 Tết) rồi nghỉ Tết.

Trung tá Lê Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú), cho biết đơn vị đã triển khai đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật tại khu vực cửa khẩu vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa cũng như phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị hải quan, kiểm dịch… cũng bố trí nhân lực nhân lực, sẵn sàng giải quyết nhanh chóng, kịp thời mọi thủ tục xuất nhập khẩu có liên quan cho các phương tiện chở hàng hóa; chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ để quản lý, kiểm soát hàng hóa, người xuất nhập cảnh trong những ngày Tết.

Theo ông Lý Minh Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang), trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan Hải quan luôn có cán bộ túc trực để sẵn sàng giải quyết các thủ tục của doanh nghiệp nếu có nhu cầu.

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tại cửa khẩu, tăng cường kiểm tra khai báo của doanh nghiệp ngay từ khâu đầu vào, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để kiểm tra kiểm soát, từ đó hạn chế tối đa việc gian lận thương mại qua cửa khẩu; đảm bảo môi trường an toàn tại các khu vực cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu luôn ổn định, đảm bảo thông suốt./.

