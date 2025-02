Hội nghị An ninh Munich khai mạc, thảo luận những thách thức an ninh toàn cầu

Ngày 14/2, Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61 đã chính thức khai mạc tại Khách sạn Bayerischer Hof ở Munich (München), thủ phủ của bang Bavaria (Bayern), miền Nam nước Đức.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Munich, tham dự MSC 2025 có Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Tổng thống Ukraine Vododymyr Zelensky, Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và khoảng 60 nhà lãnh đạo trên thế giới.

Sau khi Tổng thống Steinmeier chính thức khai mạc hội nghị, các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách thảo luận về những thách thức an ninh trên toàn thế giới bao gồm quản trị toàn cầu, khả năng phục hồi nền dân chủ, an ninh khí hậu..., dưới sự chủ trì của ông Christoph Heusgen, cựu cố vấn chính sách an ninh và đối ngoại của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, Đại diện thường trực của Cộng hòa Liên bang Đức tại Liên hợp quốc từ năm 2017-2021.

Câu hỏi về tiến trình đưa tới hòa bình giữa Nga-Ukraine là một trong những nội dung quan trọng nhất tại Hội nghị lần này, trong bối cảnh sắp tròn 3 năm xung đột bùng phát.

Trong ngày 15/2, trọng tâm chính sẽ là quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ, giữa châu Âu và Bắc Mỹ, nhằm trả lời câu hỏi làm thế nào để an ninh xuyên Đại Tây Dương có thể tiếp tục tồn tại bất chấp những quan điểm khác biệt. Ngày cuối của hội nghị sẽ kết thúc bằng các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu trên thế giới.

Giống như những năm trước, chương trình của hội nghị bao gồm 3 phần: chương trình chính do MSC tổ chức, khoảng 200 sự kiện bên lề chính thức và hàng chục sự kiện tiếp cận công chúng.

MSC 2025 được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động, trong đó có việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Ba Lan đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) và cuộc bầu cử liên bang ở Đức sẽ diễn ra trong một tuần nữa.

Anh ninh tại Munich đang được siết chặt sau vụ một người tị nạn Afghanistan 24 tuổi lái xe lao vào đám đông biểu tình tại trung tâm thành phố ngày 13/2, khiến 36 người bị thương, trong đó có cả trẻ em./.

