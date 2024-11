Cộng đồng Chính trị châu Âu tập trung thảo luận các thách thức an ninh

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 tập trung thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, xung đột leo thang ở Trung Đông, Bắc Phi, vấn đề di cư bất hợp pháp, các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 được tổ chức tại Budapest, Hungary. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 7/11 tại thủ đô Budapest của Hungary đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ năm.

Hội nghị do Thủ tướng chủ nhà Viktor Orban chủ trì. Tham dự có 47 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ châu Âu cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Roberta Metsola, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 do Hungary, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU tổ chức, tập trung thảo luận về các thách thức an ninh cùng các thách thức khác mà châu Âu đang phải đối mặt, gồm cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông, Bắc Phi, vấn đề di cư bất hợp pháp, các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thảo luận về các chủ đề kết nối năng lượng, giao thông, công nghệ thông tin và thương mại toàn cầu.

Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Orban nhấn mạnh châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn vì cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi mối đe dọa leo thang xung đột ở Trung Đông, Bắc Phi và tình trạng di cư bất hợp pháp một lần nữa đang lên đến đỉnh điểm là những thách thức đối với châu Âu.

Ông cũng nhấn mạnh nền kinh tế thế giới đang trở nên phân mảnh và bế tắc, tất cả các vấn đề này đang đe dọa đến hòa bình và thịnh vượng của châu Âu. Theo Thủ tướng Orban, những nội dung đạt được tại hội nghị này có thể quyết định tương lai châu Âu trong nhiều thập kỷ.

EPC là nền tảng không chính thức, được tổ chức lần đầu tiên tại Prague vào tháng 10/2022 khi Cộng hòa Séc làm Chủ tịch luân phiên EU, nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị ở châu Âu và góp phần vào sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực./.

Di cư là chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu Những thách thức phức tạp mà châu Âu đang đối mặt không thể giải quyết riêng lẻ mà các quốc gia phải cùng hợp tác để đưa ra giải pháp.