Hội nghị Hữu cơ châu Á: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ vì một tương lai tốt đẹp hơn

Sáng 17/9, tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ châu Á, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8 với chủ đề “Hữu cơ vì một tương lai tốt đẹp hơn” nhằm mục đích trao đổi, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới về nông nghiệp hữu cơ từ tổ chức quốc tế và các nước trong khu vực châu Á và thế giới; trao đổi kiến thức về những đổi mới trong sản xuất, xúc tiến thương mại, nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp hữu cơ Việt Nam với các nước trong khu vực từ thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho rằng: "Nền nông nghiệp hữu cơ chính là "chìa khóa vàng" để giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng và liên quốc gia."

Theo ông Dũng, biến đổi khí hậu đang diễn biến khó lường, đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng và sự cân bằng của hệ sinh thái. Trước thực trạng đó, nông nghiệp hữu cơ không còn là một lựa chọn mang tính xu thế, mà đã trở thành một giải pháp chiến lược, một con đường tất yếu để đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững.

Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8 là nơi quy tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân từ khắp châu lục sẽ cùng nhau thảo luận, chia sẻ những nghiên cứu, đổi mới và thực hành tốt nhất. Đây là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Ông Mathew John, Chủ tịch Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ châu Á (IFOAM Asia) khẳng định, hội nghị là sự kiện đặc trưng hàng đầu của phong trào hữu cơ khu vực kể từ năm 2016, thu hút các thành viên từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam là một trong những thành viên tích cực và trung thành nhất của hiệp hội. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên chọn ngày 19/9 là “Ngày Hữu cơ châu Á,” theo quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh ALGOA năm 2016.

Ông Mathew John, Chủ tịch Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ châu Á, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Hiện nay, thị trường hữu cơ toàn cầu đã vượt mốc 135 tỷ euro. Nhu cầu của người tiêu dùng tăng nhanh nhờ nhận thức rõ hơn về lợi ích sức khỏe và môi trường của nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

Ông Matew John hy vọng, hội nghị sẽ giúp hiểu sâu hơn về sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, cũng như tìm ra các phương án kết nối sản phẩm địa phương ra thị trường khu vực và quốc tế.

Ông Trần Anh Dũng cho biết, tại tỉnh Ninh Bình diện tích sản xuất hữu cơ được mở rộng, hết năm 2024 toàn tỉnh đã có 26 ha được cấp chứng nhận hữu cơ, tập trung vào các cây dược liệu quý như: trà hoa vàng, giảo cổ lam, sâm Cúc Phương và cà gai leo. Hơn 5.000 ha lúa và hơn 700 ha rau màu cũng đã được sản xuất theo hướng hữu cơ...

Tới đây tỉnh sẽ mở rộng quy mô sản xuất hữu cơ, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ tiên tiến và hỗ trợ nông dân trong việc chuyển đổi sản xuất; tiếp tục gắn kết nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, xây dựng thêm nhiều điểm tham quan, du lịch cộng đồng để giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Ninh Bình; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, chứng nhận sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản hữu cơ của tỉnh để tiếp cận các thị trường khó tính trong và ngoài nước...

Hội nghị cũng là dịp giới thiệu, kết nối hợp tác trong thương mại sản phẩm nông nghiệp, du lịch tại tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành cả nước. Ninh Bình với lợi thế là tỉnh có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp truyền thống, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, có nhiều di sản văn hóa thiên nhiên, nhiều danh lam, thắng cảnh và có Trung tâm Phật giáo đạt nhiều kỷ lục của châu Á và Việt Nam là điểm đến của nhiều du khách trong nước và quốc tế...

Tham dự hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung các phiên thảo luận liên quan đến các vấn đề như: các xu hướng chính trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên toàn thế giới; các chính sách và biện pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam; các chính sách hỗ trợ hữu cơ của Trung Quốc; nông nghiệp tái tạo và nông nghiệp hữu cơ - con đường phía trước.../.

