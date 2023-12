Hơn 5.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại Nhà ga Trung tâm Bến Thành

Buổi diễn tập được đầu tư với quy mô lớn cùng các tình huống cháy nổ thực hiện sát với thực tế. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 23/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quy mô nhất năm 2023 tại Nhà ga Trung tâm Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Đây là buổi diễn tập quy mô lớn nhất năm 2023, với hơn 5.000 người, 205 phương tiện cơ giới thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành của thành phố tham gia.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng ban tổ chức diễn tập - cho biết tuyến đường sắt đô thị ngầm metro 1 sắp đưa vào khai thác hoạt động, là công trình giao thông trọng điểm với 14 ga với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao.

Khi đưa vào khai thác hoạt động, Nhà ga Trung tâm Bến Thành sẽ có khoảng 5.000 người thường xuyên có mặt, lúc cao điểm có thể lên đến 25.000 người. Đây là công trình ngầm, dưới lòng đất, là loại hình mới, phức tạp, chưa có tiền lệ về phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ một công trình ngầm. Vì vậy, Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố và Bộ Công an phê duyệt triển khai diễn tập quy mô cấp bộ.

Các phương tiện thực hiện phun nước chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Theo ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy, sự cố, tai nạn tại các công trình thuộc tuyến metro và Nhà ga Trung tâm Bến Thành của lực lượng tại chỗ; nâng cao khả năng, năng lực sẵn sàng chiến đấu, công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp với các lực lượng tham gia chữa cháy khi xử lý các tình huống cháy nổ lớn.

Diễn tập cũng nhằm nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khả năng tìm kiếm cứu nạn khi tham gia giải quyết các vụ tai nạn, sự cố quy mô lớn, diễn biến phức tạp; đánh giá năng lực, hiệu quả của thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như công tác liên lạc và chuẩn bị hậu cần...

Lực lượng chữa cháy sử dụng vòi phun nước công suất lớn để dập lửa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tụ biến áp bên trong ga ngầm gây sự cố cho 2 tàu và khiến số lượng lớn hành khách bị kẹt, bị ngất, đồng thời xảy ra vụ cháy trong tầng hầm Nhà ga gây cháy lan, cháy lớn.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, có đoàn khảo sát thực tế do lãnh đạo chủ chốt Nhà nước làm trưởng đoàn.

Trước những tình huống trên, ngay lập tức, nhân viên bảo vệ vận hành nhà ga đã kích hoạt hệ thống báo tình trạng khẩn cấp và yêu cầu sơ tán khỏi khu vực nhà ga ngầm. Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã nhanh chóng đưa lãnh đạo thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng thang bộ tại cửa thoát hiểm để lên mặt đất rời khỏi nhà ga.

Nhận được tin báo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng điều động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường. Công an các phường tại hiện trường tham gia tổ chức hướng dẫn thoát nạn, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng Cảnh sát giao thông chốt chặn các tuyến đường và tổ chức điều tiết giao thông.

Diễn tập chữa cháy, cứu hộ ga metro Bến Thành, cấm đường 13 tuyến phố xung quanh Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành thuộc hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy cũng nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ. Nắm chắc quy mô, kết cấu, kiến trúc khu vực toa tàu và nhà ga, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng kịp thời mở cửa tàu và cứu người ra bên ngoài nhanh chóng.

Nhận được yêu cầu chi viện và điều động, các lực lượng như quân đội, y tế, cảnh sát cơ động… nhanh chóng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ. Tàu chữa cháy ST115, xe hút khói chuyên dụng, xe chữa cháy công nghệ bọt khí nén siêu cao áp, xe robot chữa cháy, xe nạp nước...cũng nhanh chóng được triển khai.

Bên cạnh công tác chữa cháy, Công an thành phố cũng huy động chó nghiệp vụ chia làm các hướng dò tìm người bị nạn còn mắc kẹt.

Sau gần 1 giờ triển khai diễn tập nghiêm túc, buổi diễn tập kết thúc thành công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu yêu cầu sau buổi diễn tập, Công an thành phố tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án xử lý khi có sự cố xảy ra tại tuyến metro số 1 để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.