Huế: Bắt giữ đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Chiều 28/3, Thượng tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế, cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Huế) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1976, phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Công an đã khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Bình và thu giữ nhiều thiết bị điện tử để hoạt động cùng tang chứng, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an thành phố Huế xác định, Nguyễn Xuân Bình thông qua mạng Internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận; được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Xuân Bình thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện trực tuyến do “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức, tham gia thực hiện cách thức rải truyền đơn, cách đối phó nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an; tiến hành thu thập thông tin trái phép của gần 50 người dân để tiến hành “Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Nhà nước Đệ tam Việt Nam cộng hòa.”

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của tổ chức khủng bố trên nhằm khuếch trương thanh thế, đối tượng Bình đã chuẩn bị truyền đơn với ý đồ sẽ rải vào các dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Huế đang điều tra, làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Bộ Công an đã xác định, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố.

Phương thức hoạt động của tổ chức này là thường thu thập thông tin cá nhân, hứa hẹn nhận tiền từ nước ngoài để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia tổ chức. Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của đối tượng trong tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.”

Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý./.

