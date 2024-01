Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations đã vinh danh Huế ở vị trí thứ 8 trong số 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2024.

Travelers’s Choice Best of the Best Destinations là giải thưởng đánh giá các điểm đến dựa trên ý kiến đánh giá cao từ cộng đồng du khách, đánh dấu sự xuất sắc trong lĩnh vực du lịch.