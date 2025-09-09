Hyundai Rotem muốn hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao với Việt Nam

Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với Chủ tịch THACO Trần Bá Dương và Tổng Giám đốc Hyundai Rotem Lee Yong-bae.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hiện nay Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi nền kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động… quyết tâm đạt mục tiêu phát triển 2 con số trong thời gian tới.

Nhấn mạnh để thực hiện mục tiêu trên, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại như sân bay, cảng biển, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao là hết sức quan trọng, Phó Thủ tướng đã thông tin về những dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đang được Việt Nam tập trung triển khai trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO, đã báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về những dự định đầu tư của THACO trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.

Chúc mừng Việt Nam vừa đón Tết Độc lập rất thành công, ông Lee Yong-bae, CEO Hyundai Rotem nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, tốt đẹp trong thời gian qua.



Chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả Hyundai Rotem cũng như Hàn Quốc đã đạt được trong lĩnh vực phát triển tàu cao tốc, CEO Lee Yong-bae nhấn mạnh rằng, Việt Nam có tiềm năng hết sức lớn trong việc phát đường sắt cao tốc để tạo sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới và bày tỏ sẽ có cơ hội để hợp tác hiệu quả cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tiếp đó, Giám đốc Công nghệ Hyundai Rotem đã giới thiệu về sự phát triển của công ty, các thế mạnh và thành quả doanh nghiệp này đã đạt được sau gần 50 năm hoạt động cả về sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu, dịch vụ bảo trì.

Trên cơ sở đó, Hyundai Rotem bày tỏ mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành…

Tại cuộc họp, phía Huyndai Rotem và THACO đã trả lời chi tiết các câu hỏi của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về kết quả sản xuất thực tế của Huyndai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc; tốc độ thiết kế tàu; chi phí vận hành; sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành; hệ thống tín hiệu điều khiển…

Đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ của Huyndai Rotem cho doanh nghiệp Việt trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt; cũng như nội địa hóa sản xuất và chủ động vận hành; chi phí bảo dưỡng, vận hành hợp lý…, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu để hệ thống đường sắt tốc độ cao hoạt động hiệu quả phải bảo đảm tính “đồng bộ,” từ thiết kế ban đầu, đến sản xuất đường ray, hệ thống tín hiệu, đầu máy, toa xe, công tác bảo trì, bảo dưỡng, chi phí vận hành…

Cho biết Việt Nam có rất nhiều tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cần triển khai trong thời gian tới; Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị doanh nghiệp làm việc với Bộ Xây dựng để trình bày ý tưởng thiết kế tổng thể, đồng bộ để Bộ Xây dựng xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả hợp tác rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đều đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hợp tác 2 nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hyundai Rotem là doanh nghiệp cơ khí lớn của Hàn Quốc, thành lập năm 1977, thuộc Tập đoàn Hyundai. Hyundai Rotem hoạt động trong các lĩnh vực gồm đường sắt (sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và dịch vụ bảo trì). Hyundai Rotem cũng là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ tàu sử dụng năng lượng hydro./.

