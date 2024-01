Khách du lịch đến các địa phương tăng mạnh trong dịp Tết Dương lịch

Du khách tham quan điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024, các địa phương như Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang... thu hút đông đảo khách du lịch.

Ninh Bình tạo ấn tượng đặc biệt đối với du khách

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh đón 312.964 lượt khách, tăng 21,2% so với dịp này năm 2023; trong đó có 29.448 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 147,4%. Doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 10,52%.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết một số điểm đón lượng lớn du khách, tiêu biểu như: Cố đô Hoa Lư, Quần thể Danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, khu phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham...

Đặc biệt dịp Tết Dương lịch năm nay, các điểm du lịch như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, quảng Trường Đinh Tiên Hoàng Đế... đón gần 120.000 lượt khách về đêm.

Nhiều khách du lịch đặc biệt ấn tượng với các hoạt động được tổ chức phục vụ du khách và nhân dân trong dịp này như: Chương trình Di sản Văn hóa Bắc Bộ-Trung Bộ và bế mạc Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023 - đón chào Năm mới 2024 tại Khu Du lịch Sinh thái Thung Nham; Chương trình Phố cổ Countdown 2024 và bắn pháo hoa tại khu Phố cổ Hoa Lư; Triển lãm xúc tiến thương mại Doanh nghiệp Trẻ Ninh Bình lần thứ II năm 2023... thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, thưởng thức.

Du lịch xứ Thanh hấp dẫn với nhiều hoạt động trải nghiệm đón Năm mới

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 (ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024), lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 83.500 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân ở các địa điểm lưu trú ở Thanh Hóa đạt khoảng 21%. Riêng Khu Du lịch Sinh thái Cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) công suất phòng đạt 100% do đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đã chọn nơi đây là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, du lịch xứ Thanh ghi điểm với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: trượt Zipline, trường đua Gokart, chèo thuyền kayak, trượt cỏ, các trò chơi dân gian... tại các khu điểm du lịch như Anh Phát Hotels & Resorts (thị xã Nghi Sơn), Làng Du lịch Yên Trung (huyện Yên Định)…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết thêm, trong các ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự, hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch tại các khu điểm du lịch được đảm bảo, được du khách ghi nhận và đánh giá cao.

Khách quốc tế đến Nha Trang tăng hơn 4 lần

Ngày 1/1, Sở Du lịch Khánh Hòa thông tin trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, ước tính tỉnh thu hút được trên 465.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 498 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo của tỉnh, ước tính từ ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024, toàn tỉnh đón trên 465.000 lượt khách, trong đó có gần 141.200 lượt khách lưu trú, tăng hơn hơn 34% so với Tết Dương lịch năm 2023.

Khách du lịch Hàn Quốc lựa chọn tour tham quan biển đảo Khánh Hòa ngày 30/12/2023. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cụ thể, có hơn 105.700 lượt khách nội địa (tăng 7,6%) và 35.500 lượt khách quốc tế (tăng hơn 4 lần). Công suất phòng đạt hơn 73,5%, trong đó khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và Ninh Vân với công suất trên 85%, khu vực thành phố Nha Trang có công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3-5 sao và tương đương).

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Bến tàu du lịch Nha Trang đón khoảng hơn 11.000 lượt khách tham quan vịnh Nha Trang. Các điểm du lịch khác như: VinWonders Nha Trang, Khu Du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan, Khu Di tích Tháp bà Ponagar, Danh thắng Hòn Chồng…, lượng khách cũng khá đông.

Cũng theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, tình hình an ninh trật tự, an toàn trong dịp này được đảm bảo. Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Du lịch Nam Bộ: Nhiều dấu ấn trong năm 2023 và động lực cho năm mới Năm 2023, các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ (gồm Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh) đón hơn 65,3 triệu lượt du khách, tăng trên 18% so với năm 2022.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024, bình quân mỗi ngày có khoảng 24 chuyến bay nội địa và 28 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Vào ngày cuối cùng của năm 2023, tàu du lịch cao cấp Westerdam đã cập Cảng Nha Trang với 2.000 khách tham quan. Đây là chuyến tàu du lịch biển cuối cùng đến Nha Trang trong năm, khép lại một năm thành công trong lĩnh vực đón khách du lịch bằng tàu biển cao cấp.

Năm 2023, du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu du lịch biển với hơn 45.000 khách lên bờ tham quan.

Lâm Đồng đón 160.000 lượt khách trong những ngày đầu Năm mới

Chiều 1/1, Phòng Quản lý Du lịch-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt khoảng hơn 160.000 lượt khách, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu đáng mừng cho hoạt động du lịch Lâm Đồng trong năm 2024.

Đáng chú ý, đã có khoảng 140.000 lượt khách du lịch đăng ký lưu trú tại Lâm Đồng dịp Tết Dương lịch 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5.000 lượt khách. Riêng thành phố Đà Lạt ước đạt hơn 120.000 lượt khách, trong đó có 4.900 lượt khách quốc tế.

Các khách sạn cao cấp từ 3-5 sao phục vụ với công suất từ 85-90%; các loại hình khác phục vụ với công suất đạt khoảng 75%.

Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong suốt những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, trên địa bàn thành phố Đà Lạt không hề xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ phương tiện giao thông tại các khu vực trọng điểm như đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, các nút giao thông trong nội đô thành phố Đà Lạt như những năm trước. Điều này tạo cho du khách một tâm lý hết sức thoải mái trong những ngày nghỉ Tết trên vùng rừng núi Tây Nguyên này...

Các điểm du lịch tại Tiền Giang hút khách

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, người lao động được nghỉ ba ngày liên tục nên lượng khách du lịch đến Tiền Giang tăng mạnh.

Các điểm du lịch trong tỉnh Tiền Giang như bãi biển Gò Công (huyện Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm (huyện Châu Thành), làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện cái Bè), Cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy), Cồn Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)… thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi.

Từ ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024, lượng khách tham quan tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, Tiền Giang đón 39.980 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 142,3% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có 7.480 lượt khách quốc tế). Doanh thu trực tiếp từ khách du lịch đạt 22 tỷ đồng, tăng 184,5%. Công suất sử dụng phòng nghỉ khách sạn đạt 65-70%.

Nhằm quảng bá cho du lịch địa phương, các tuyến, tour du lịch Tiền Giang có sự kết hợp đa dạng với các loại hình du lịch sinh thái đặc trưng sông nước miệt vườn cũng như các dịch vụ du lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đối với du khách gần xa. Công tác an ninh, an toàn du lịch và vệ sinh an toàn thực phẩm được các công ty du lịch chú trọng nhằm phục vụ du khách được tốt hơn./.