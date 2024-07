Khách quốc tế đến Thừa Thiên-Huế tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc tế đến Thừa Thiên-Huế ước đạt 821.290 lượt, tăng hơn 42,6%; doanh thu từ du lịch ước đạt 4.001,9 tỷ đồng; tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách quốc tế tham quan Đại Nội Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 1.950.251 lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, khách quốc tế ước đạt 821.290 lượt, tăng hơn 42,6% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt 1.128.961 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khách lưu trú ước đạt 983.589 lượt, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 361.986 lượt; tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 4.001,9 tỷ đồng; tăng 10,9 % so với cùng kỳ năm trước.

Có được kết quả trên là do thời gian qua, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, ẩm thực, sản phẩm, dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế đến với thị trường khách trong nước và nước ngoài thông qua website Visit Huế, các trang mạng xã hội facebook, tiktok, instagram, zalo, youtube, twitter... và website, fanpage tiếng Nhật.

Ngoài ra, Sở Du lịch tỉnh đã tổ chức các chương trình chào đón những du khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên trong năm (từ Incheon-Hàn Quốc); những du khách đầu tiên đến Huế năm 2024 bằng đường hàng không và đường hàng hải.

Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tham trưng bày gian hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản tại một số sự kiện trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 2/7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Du lịch xây dựng những chính sách để thúc đẩy, kích cầu phát triển du lịch; chủ động, linh hoạt trong triển khai, hoàn thiện khung cơ chế để tạo bước chuyển biến để thu hút du khách đến Huế.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mũi nhọn mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế.

Để tạo đột phá trong phát triển du lịch, cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch trong phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá; có giải pháp thu hút từng thị trường khách cụ thể; cần tăng cường liên kết giữa các địa phương, các điểm đến, các doanh nghiệp trong phát triển du lịch; chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch.

Bên cạnh đáp ứng các nhu cầu cơ bản của khách du lịch là ăn ở, đi lại thì cần phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng để kích thích nhu cầu chi tiêu của du khách.

Trong chuỗi các sự kiện về Festival Huế cần tập trung tuyên truyền, quảng bá, danh mục các sự kiện theo từng tháng, từng mùa, chủ động cung cấp thông tin cho các đơn vị, xử lý các thông tin dữ liệu.

Rà soát lại các cơ chế để đón khách du lịch bằng tàu biển, hàng không, tàu hỏa. Qua đó, cần xây dựng các sự kiện chắp nối thành một chuỗi, gắn với các hoạt động của tỉnh, để tạo nên chuỗi hoạt động lan tỏa đến với cộng đồng và du khách.

Sở Du lịch tỉnh cần chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, có tính ổn định cao, thu hút du khách. Cùng với đó, ngành du lịch cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển, từ đó có những sản phẩm đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 94 đơn vị lữ hành và văn phòng, đại lý du lịch, trong đó có 69 đơn vị có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế, 19 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa, 06 văn phòng và đại lý du lịch.

Tính đến hết 6 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 893 cơ sở lưu trú, với 14.229 phòng và 22.918 giường, trong đó số khách sạn từ 3-5 sao có 22 cơ sở./.

