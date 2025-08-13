Khán đài Quảng trường Ba Đình trong ngày hội non sông có gì đặc biệt?

Trên quảng trường, nổi bật là khán đài khổng lồ sức chứa 30.000 chỗ, kết cấu 5 tầng, đảm bảo trang nghiêm, an toàn và tối ưu tầm nhìn. Dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, hàng trăm công nhân vẫn nỗ lực thi công ngày đêm, hoàn thành vượt tiến độ nhiều hạng mục quan trọng như mở rộng ô cỏ, đường Hùng Vương, phá dỡ biệt thự cũ...

Không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang sôi động tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trên quảng trường, nổi bật là khán đài khổng lồ sức chứa 30.000 chỗ, kết cấu 5 tầng, đảm bảo trang nghiêm, an toàn và tối ưu tầm nhìn.

Dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, hàng trăm công nhân vẫn nỗ lực thi công ngày đêm, hoàn thành vượt tiến độ nhiều hạng mục quan trọng như mở rộng ô cỏ, đường Hùng Vương, phá dỡ biệt thự cũ...

Các công trình đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, vừa thi công vừa bảo tồn cảnh quan. Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra từ 6h30 sáng 2/9, tái hiện khí thế hào hùng dân tộc./.