Khẩn trương truy bắt các đối tượng trong chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh họp khẩn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo phương án truy bắt đối tượng còn lẩn trốn.

Trong quá trình đấu tranh, triệt phá một chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh.

Ngay trong đêm 17/4, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã trực tiếp có mặt và cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh họp khẩn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn./.

Quảng Ninh: Một chiến sỹ công an hy sinh khi triệt phá đường dây ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967, trú tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) cầm đầu.