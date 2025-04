Bắt "nữ quái" điều hành đường dây ma túy lớn, thu giữ gần 25kg ma túy

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước triệt phá thành công một chuyên án lớn, thu giữ hơn 24,8kg ma túy các loại, một khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Đào Thị Như Quỳnh (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú tại một căn hộ thuộc chung cư Phúc Đạt, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi thuê các căn hộ chung cư, nhà ở để cất giấu và phân phối ma túy thông qua các ứng dụng giao hàng nhanh.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15/4, Ban chuyên án đã bắt quả tang Quỳnh khi đang giao ma túy cho một tài xế xe ôm công nghệ, thu giữ khoảng 200g ma túy (dạng Ketamine) và 50 viên thuốc lắc.

Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm do Quỳnh thuê để cất giữ ma túy, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 24,8kg ma túy các loại, bao gồm 10kg ma túy đá, 6 bánh heroin, 2kg ketamine, 500 bịch ma túy nước “vui,” 17.000 viên thuốc lắc, 3 cân tiểu ly, 1 khẩu súng ngắn, 10 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận bắt đầu hoạt động mua bán ma túy từ đầu tháng 2/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến tháng 3/2025 chuyển về Bình Dương thuê căn hộ chung cư và tiếp tục điều hành hoạt động thông qua các nền tảng như Telegram, Wechat và Zangi...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

