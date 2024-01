Khởi tố đối tượng lừa đảo dưới hình thức mua bán hàng hải sản trên mạng

Đối tượng Vũ Văn Sản. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Ngày 19/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Sản (sinh năm 1986, thường trú khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), hiện ở tại ấp Thanh Thủy (xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức mua bán hàng hải sản trên mạng xã hội theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an thành phố Hạ Long tiếp nhận trình báo của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hạ Long, Móng Cái và huyện Tiên Yên… bị một đối tượng lừa đảo mua bán hải sản qua mạng xã hội.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến việc mua bán hải sản trên địa bàn, Công an thành phố Hạ Long đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Văn Sản là thủ phạm của hành vi lừa đảo trên.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Sản sử dụng nhiều các tài khoản facebook và zalo "ảo," gửi lời mời kết bạn với người khác để làm quen.

Sau đó, Sản gửi ảnh, cung cấp thông tin về bản thân rằng làm nghề buôn bán, đánh bắt thủy, hải sản trên vùng biển thuộc phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, có nhiều đầu mối, nguồn cung cấp hải sản tươi sống, giá rẻ.

Giới thiệu, thỏa thuận đơn giá về các loại mặt hàng hải sản (tôm he, tôm sú, mực ống, cá, bề bề, ghẹ…) xong, Sản sử dụng nhiều số điện thoại để gọi điện liên lạc trực tiếp với người mua.

Nếu chốt đơn hàng thành công, Sản tiếp tục cung cấp cho người mua hình ảnh những thùng hàng đã được đóng gói, chuyển lên thùng xe tải và cho khách số điện thoại của nhà xe để liên hệ.

Đến khi người mua hàng thấy số điện thoại gọi tới, tự xưng là nhà xe, thông báo là đã nhận được những thùng hàng hải sản, đồng thời hẹn thời gian và địa điểm để giao hàng, Sản gọi điện yêu cầu người mua chuyển tiền để đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng.

Khi người mua phát hiện bị lừa đảo, Sản sẽ thu hồi các tin nhắn, xóa, chặn liên lạc với khách hàng đã chuyển tiền.

Để tránh bị phát hiện, Sản chuyển tiếp, chia nhỏ số tiền lừa đảo được sang nhiều "tài khoản ngân hàng ảo" khác nhau.

Từ tháng 6-12/2023, Vũ Văn Sản đã lừa đảo 7 người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chiếm đoạt trên 135,5 triệu đồng.

Công an thành phố Hạ Long tiếp tục đấu tranh để điều tra mở rộng vụ án./.

