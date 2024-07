Lâm Đồng: Cảnh giác trước tình trạng mạo danh cán bộ gọi điện để lừa đảo

Ảnh minh họa.

Ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác trước tình trạng xuất hiện các cuộc gọi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng đang mạo danh cán bộ Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng gọi điện đến các tổ chức, cá nhân ở tỉnh bằng nhiều số điện thoại khác nhau.

Các cuộc gọi này đều với nội dung thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Cụ thể như, hồ sơ và sim điện thoại của khách hàng có vấn đề; hướng dẫn cập nhật VNeID, tài khoản mạng xã hội dính vào đường dây khủng bố, chống phá Nhà nước… hoặc các nội dung khác nhau có dấu hiệu lừa đảo. Sau đó, các đối tượng này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để phối hợp, hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, các số điện thoại mạo danh đang được các đối tượng sử dụng là: 0943500624, 0916649148, 0944978042, 0943619052, 0942378164, 0943061257, 0946143971, 0839047796, 0946869218, 0921186603, 0943431592, 0945534559...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác. Nếu có các số điện thoại lạ gọi đến với những nội dung như trên, người dân không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tốt nhất là chủ động cúp máy.

Người dân cung cấp số điện thoại của đối tượng gọi đến về Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ email: tiepnhantingia@lamdong.gov.vn hoặc số điện thoại 0263 3541 545 (Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng) để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng), công an không làm việc qua điện thoại với người dân. Khi cần làm việc, các đơn vị trong lực lượng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập các tổ chức, cá nhân tới trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Do đó, khi các tổ chức, cá nhân nhận được cuộc gọi xưng danh là trung úy với số hiệu xyz… nào đó từ cơ quan công an thì hoàn toàn là các cuộc gọi mạo danh với mục đích xấu. Trong trường hợp này, người nghe chủ động tắt máy, không làm việc qua điện thoại để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

Nhiều người dân vẫn “sập bẫy" chiêu trò mạo danh công an để lừa đảo Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tự xưng cán bộ công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin căn cước công dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.