Lâm Đồng chuyển trọng tâm từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực

Lực lượng chức năng khám xét tại Trung tâm đăng kiểm thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông cáo báo chí về Phiên họp thứ 8 của Ban. Theo đó, Ban đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Kết luận phiên họp ngày 24/7, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nêu lên các nhiệm vụ gồm các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, chuyển trọng tâm từ chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực; xử lý tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là trong thanh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan chức năng rà soát, đề xuất đưa vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xã hội đặc biệt quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban trong phiên họp lần thứ 9; tiếp tục chỉ đạo, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc kinh tế tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng…

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra 49 tổ chức đảng, 181 đảng viên.

Ngành Thanh tra tiến hành 78 cuộc thanh tra hành chính, ban hành quyết định nộp ngân sách 6,22 tỷ đồng; tiến hành 214 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 331 tổ chức và 312 cá nhân, ban hành quyết định xử phạt hành chính gần 7,15 tỷ đồng, quyết định thu hồi 1,474 tỷ đồng… Đồng thời chuyển sang Cơ quan điều tra làm rõ 4 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, tiêu cực tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cơ quan tố tụng tại địa phương đã thu hồi trên 11 tỷ đồng trong tổng số 20,2 tỷ đồng.

Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thu hồi 58,4 triệu đồng, còn 6 việc có điều kiện thi hành án chưa được thực hiện dứt điểm để thu hồi.

Các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã khởi tố mới 8 vụ với 8 bị can; ban hành kết luận điều tra 6 vụ với 7 bị can, truy tố 9 vụ với 11 bị can, giải quyết, xét xử 10 vụ với 12 bị cáo…

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng nhận định, tình hình tham nhũng, tiêu cực tại địa phương còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng, nhất là qua công tác thanh, kiểm tra nội bộ chưa tốt, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm và chưa đồng bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương…/.

