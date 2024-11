Lâm Đồng: Khởi tố giám đốc công ty văn phòng phẩm trốn thuế 5,8 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, tiến hành điều tra và làm rõ, từ năm 2021-2023, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như do Lê Công Tuấn làm Giám đốc, có hành vi trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra làm việc tại văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Tuấn Như. (Ảnh TTXVN phát)

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Tuấn Như, địa chỉ tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc, để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Chiều 17/11, sau khi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Lê Công Tuấn.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Đến 19 giờ cùng ngày, công tác khám xét vẫn đang được cơ quan điều tra triển khai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10 vừa qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Tuấn Như do Lê Công Tuấn làm Giám đốc, kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng do nước ngoài sản xuất không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng; để ngoài sổ kế toán và không kê khai nộp thuế đối với khoản lợi nhuận hơn 29 tỷ đồng phát sinh từ việc kinh doanh các mặt hàng này.

Từ cơ sở trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã tiến hành điều tra và làm rõ, từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Tuấn Như do Lê Công Tuấn làm Giám đốc có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Đối với hành vi trốn thuế giá trị gia tăng số tiền trên 10 tỷ đồng và hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2020 trở về trước của doanh nghiệp này, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố đối tượng kinh doanh qua mạng, trốn thuế hàng tỷ đồng Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.