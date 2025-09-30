Lạm phát ở Đức chạm mức cao nhất từ đầu năm 2025

Cuộc sống tại Đức gần đây trở nên đắt đỏ hơn khi giá tiêu dùng trong tháng 9/2025 đã tăng 2,4% - đánh dấu tỷ lệ lạm phát đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo số liệu ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), giá hàng hóa và dịch vụ trong tháng Chín đã tăng trung bình 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế là 2,3%. So với tháng Tám, giá tiêu dùng tại Đức đã tăng 0,2%.

Giá năng lượng tiếp tục rẻ hơn khi giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, giá dịch vụ tăng trung bình 3,4%. Giá thực phẩm đắt hơn 2,1%. Đây cũng là nhóm hàng mà một số bang ghi nhận mức tăng rõ rệt.

Tại bang đông dân nhất Nordrhein-Westfalen, giá hoa quả đã tăng tới 7,1% và giá trứng cùng sản phẩm sữa tăng 3,8% trong tháng Chín.

Tại bang Hessen, giá đường, mứt, mật ong và các loại bánh kẹo khác tăng 4,1%, trong khi giá chất béo và dầu ăn giảm 3,4%.

Các số liệu cho thấy lạm phát tại Đức cũng dai dẳng hơn so với dự kiến: Không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động mạnh, lạm phát cơ bản của Đức đã duy trì ở mức 2,7% trong ba tháng liên tiếp và tăng lên 2,8% trong tháng Chín.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đặt mục tiêu lạm phát cho Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) là 2%. Theo tiêu chuẩn đó, tỷ lệ lạm phát ở Đức hiện vượt ngưỡng mục tiêu này.

Tháng 8/2025 là lần đầu tiên trong năm nay tỷ lệ lạm phát ở Đức tăng nhẹ trở lại, khi giá tiêu dùng cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Một phần nguyên nhân đến từ giá thực phẩm phi mã, đẩy lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở lại trên ngưỡng 2%./.

Kinh tế Đức có thể rơi vào tình trạng trì trệ trong năm nay Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức đã không ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể nào trong suốt 5 năm qua, và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã suy giảm trong hai năm gần đây.