Làm rõ các hành vi vi phạm trên không gian mạng có liên quan đến Cồn Xanh

Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng trên không gian mạng có liên quan đến khu vực Cồn Xanh thuộc huyện Nghĩa Hưng.

5 đối tượng là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng, Nam Định) bị khởi tố. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng trên không gian mạng có liên quan đến khu vực Cồn Xanh thuộc huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Qua công tác nắm địa bàn, Công an tỉnh Nam Định phát hiện tại khu vực Cồn Xanh thuộc huyện Nghĩa Hưng xuất hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook có hành vi móc nối, cấu kết với nhau để kích động, chỉ đạo, tham gia hướng dẫn người dân tại khu vực Cồn Xanh khiếu kiện đông người nhằm ngăn cản việc thu hồi đất của chính quyền.

Qua công tác điều tra và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã xác định một số đối tượng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã có hành vi đăng tải, phát tán các video có nội dung vi phạm như kêu gọi, vận động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh trật tự.

Các đối tượng còn có hành vi thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân vi phạm các quy định Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Xác định sự việc trên có dấu hiệu tội phạm, ngày 14/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra trên không gian mạng liên quan đến khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra triệu tập một số đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm và khẩn trương điều tra, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nội dung vụ việc và hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ những vi phạm của các cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, Nam Điền thuộc khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng./.

