Liên tiếp xảy ra tai nạn do dừng xe ở đường cao tốc: Những điều lái xe cần tránh

Hiện trường vụ tai nạn trên Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên tiếp những ngày qua, trên một số tuyến cao tốc xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết, bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nguyên tắc khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Mới đây nhất, gần 24 giờ ngày 13/7, tại Km91, tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận (hướng tỉnh Tiền Giang đi Cần Thơ) thuộc xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô khách biển số 67B-009.88, do Phùng Thanh Duy (sinh năm 1984, trú tại Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang) điều khiển, trên xe có khoảng 40 hành khách và ôtô con biển số 60A-555.67 do Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1978, trú tại Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) điều khiển, trên xe có 6 người.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong, 3 người bị thương, 2 ôtô bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe ôtô con trên Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận khiến 3 người tử vong.

Lực lượng chức năng xác định do xe con 60A-555.67 bị hư hỏng đột ngột nên dừng ở làn đường bên trái, ngay dải phân cách cứng; lái xe ôtô khách 67B-009.88 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào đuôi ôtô con gây tai nạn.

Chỉ riêng đầu tháng 7/2024, trên Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn cũng do dừng xe giữa đường, trong đó có vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô làm 2 người chết, nhiều người bị thương. Nguyên nhân do xe bán tải biển số 38C-195.83 điều khiển chạy chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe ôtô 16 chỗ, biển số 15F-006.78 va chạm từ phía sau.

Vụ va chạm nhẹ, không xảy ra hậu quả gì nhưng sau khi va chạm, những người trên hai xe gồm anh Trịnh Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Lê Ngọc Hùng (sinh năm 1988, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) ngồi trên xe bán tải và lái xe 16 chỗ Quách Văn Lâm đã dừng lại giữa đường, ngay ở làn bên trái - nơi cho phép các phương tiện chạy 120km/h để cãi nhau.

Trong lúc 3 người trên đang dừng xe cãi nhau thì bị xe ôtô con biển số 30K-757.00 do Trần Ngọc Thế (trú tại Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình) chở anh Lâm Quốc Hiếu (sinh năm 1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội) đâm vào.

Chính vì sự vô ý thức, không chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông của những người trên đã dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 2 trong số 3 người cãi nhau tử vong (anh Trịnh Tuấn Anh và lái xe Quách Văn Lâm chết tại hiện trường), anh Lê Ngọc Hùng bị thương nặng.

Không chỉ thế, cũng từ việc này, các hành khách ngồi trên xe 16 chỗ và người ngồi trên xe con là Lâm Quốc Hiếu bị vạ lây, bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, cũng chính trên cao tốc này, cũng ở địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn làm xe bồn chở xăng bốc cháy, lái xe bồn tử vong. Nguyên nhân là do xe tải biển số 14C-200.85 bị sự cố, lái xe Vũ Văn Thêm đã đỗ xe ngay ở làn đường giữa rồi đứng ở đầu xe để gọi điện thoại, không có báo hiệu để phương tiện khác biết, phòng tránh nên xe bồn chở xăng đã đâm vào khiến xe bồn bốc cháy, lái xe tải bị thương nặng, lái xe bồn tử vong.

Để phòng tránh tai nạn giao thông, lưu thông an toàn trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe khi xe gặp sự cố trên cao tốc cần chú ý quan sát, bật xi nhan, cố gắng từ từ di chuyển từng làn một đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy cho đến khi vào sát bên phải đường hoặc làn dừng xe khẩn cấp.

Sau đó, lái xe tiếp tục bật xi nhan cảnh báo; xuống xe (mặc áo phản quang vào ban đêm) và đặt ngay 3 chóp nón hoặc biển tam giác phản quang phía sau xe để cảnh báo với khoảng cách 100m trên cao tốc.

"Lái xe không được tự ý đi bộ trên đường cao tốc, phải đứng ngoài dải tôn hộ lan để đảm bảo an toàn, sau đó gọi điện thoại tới lực lượng chức năng để được hỗ trợ," đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo.

Khi xe gặp tai nạn trên đường cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị lái xe bình tĩnh xử lý, đặt cảnh báo và liên hệ với lực lượng chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định; tuyệt đối không được đi bộ trên cao tốc, không được tập trung đông người để tranh cãi.

Về trang bị khi đi trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết nên dán giấy phản quang vào phía sau xe; trang bị tối thiểu 3 chóp nón hoặc 3 biển tam giác phản quang; áo phản quang để mặc khi gặp sự cố trên đường vào thời điểm trời tối, sương mù và ban đêm.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông, lái xe cần kiểm tra phương tiện, lộ trình trước khi lưu thông vào đường cao tốc, quá trình di chuyển phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông Đường bộ như chú ý quan sát, tập trung lái xe, đi đúng phần đường, làm đường, tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không lùi xe trên đường cao tốc./.

