Linh hoạt phương án điều tiết bay chờ, chuyển sân bay khi bão số 5 đổ bộ

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa có bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty triển khai ngay các biện pháp cấp bách ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình và duy trì liên tục dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Theo đó, VATM yêu cầu Trung tâm Khí tượng Hàng không tăng tần suất và chất lượng bản tin dự báo, phát hành kịp thời cảnh báo sân bay và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho hoạt động bay; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo khí tượng Quốc gia và các cơ sở liên quan để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

VATM cũng lưu ý các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu, bao gồm: Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và các cơ sở điều hành bay liên quan, phải chuẩn bị và thực hiện linh hoạt phương án điều tiết hoạt động bay trước, trong và sau bão; phối hợp với các hãng hàng không để dự báo năng lực thông qua của sân bay, vùng trời.

"Sẵn sàng phương án bay chờ, chuyển sân; xử lý giảm phân cách do ảnh hưởng thời tiết; tăng cường hiệp đồng với các đơn vị quân sự để bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt; chủ động phương án điều hành tại các khu vực," văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, VATM đề nghị Công ty Quản lý bay miền Bắc và miền Trung phối hợp chặt chẽ với cảng vụ và cảng hàng không để cung cấp dịch vụ linh hoạt theo tình hình đóng hoặc mở khai thác tại các cảng hàng không. Công ty Quản lý bay miền Nam bám sát diễn biến hoàn lưu bão, triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế thời tiết.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu theo dõi sát tình hình hoạt động bay để điều chỉnh phương án quản lý luồng; các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt miền Bắc và miền Trung, phải lập kế hoạch sớm nhằm tránh tình trạng bay dồn, bay chờ; lưu ý bảo đảm các phép bay quá cảnh khi điều chỉnh đường bay tránh bão.

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu các đơn vị rà soát phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên tại các vị trí xung yếu; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, điều hành để bảo đảm thông suốt; trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng thiết bị kỹ thuật, cần phối hợp thống nhất phương án dừng hoặc tắt thiết bị, đồng thời chuẩn bị phương án điều hành bay thay thế…/.

