Lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long tháng 8 ở mức cao, có xu hướng gia tăng

Theo dự báo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8/2025, mực nước lũ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được nhận định ở mức khá cao và có xu hướng tiếp tục tăng, đặc biệt tại khu vực đầu nguồn và vùng nội đồng Thượng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự báo đến ngày 20/8, mực nước lũ trên dòng chính tại khu vực đầu nguồn đạt mức cao nhất 3 m tại Tân Châu và 2,8m tại Châu Đốc, lần lượt cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng 0,65m và 0,46m.

Đến ngày 31/8, mực nước tại Tân Châu có thể đạt 3,2m, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,8m; tại Châu Đốc dự kiến đạt 3m, tăng 0,5m so với cùng kỳ 2024.

Mực nước tại các khu vực trung tâm như Cần Thơ ở mức 1,88m.

Về lũ nội đồng, vùng Thượng Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận mực nước cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, vùng Giữa có mực nước xấp xỉ hoặc cao hơn không đáng kể so với năm 2024, nhưng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm. Riêng vùng ven biển, do triều cường năm 2025 ở mức thấp, mực nước dự kiến thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn cao hơn trung bình nhiều năm.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đánh giá, với mức lũ cao nhất đến ngày 20/8 là 3m tại Tân Châu, toàn bộ hệ thống ô bao kiểm soát lũ cả năm vẫn đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, hệ thống ô bao kiểm soát lũ tháng 8 hiện đang bảo vệ khoảng 59% diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch - có khoảng 43 ô bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích 17.102 ha.

Riêng, An Giang là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất với 31 ô bao (14.811 ha); Tây Ninh bị ảnh hưởng ít nhất với 4 ô (153 ha).

Trường hợp mực nước đạt 3,20m vào cuối tháng, nguy cơ gia tăng với khoảng 88 ô bao có thể bị ảnh hưởng, tổng diện tích lên đến 21.933 ha, tập trung nhiều nhất tại An Giang (42 ô, 17.609 ha), Đồng Tháp (13 ô, 2.500 ha) và Tây Ninh (33 ô, 1.824 ha).

Để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do lũ, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi khuyến cáo, các địa phương khu vực Thượng Đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung rà soát các tuyến bờ bao xung yếu, có phương án gia cố, nâng cấp kịp thời.

Đối với diện tích lúa Hè Thu đã đến kỳ thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch sớm. Việc xuống giống vụ Thu Đông chỉ nên thực hiện tại những khu vực có hệ thống ô bao đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, các tiểu vùng thủy lợi ở ven biển như Cà Mau, An Giang và Cần Thơ cần theo dõi sát dự báo mưa, triều cường và chủ động phương án tiêu thoát nước, bơm chống úng khi có mưa lớn trùng thời điểm triều dâng./.

Sơn La công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, ứng phó với bão lũ Sơn La triển khai lực lượng Công an, quân đội kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.