Tối 20/11, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946-20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận, biểu dương những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phố là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ những giá trị tốt đẹp của đất Cảng và xứ Đông; đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ phía Đông Bắc của đất nước.

Trong kháng chiến, Hải Phòng vừa là tuyến đầu chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, vừa là hậu phương quan trọng chi viện cho tiền tuyến. Vào ngày 20/11/1946, quân và dân Hải Phòng đã anh dũng đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến ở miền Bắc chống thực dân Pháp xâm lược.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chúc mừng Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Từ những ngày đầu chiến đấu bảo vệ thành phố cảng đến việc giữ vững các tuyến giao thông chiến lược, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, các thế hệ lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, vừa chiến đấu bảo vệ địa bàn, vừa đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Lực lượng vũ trang thành phố đã đi đầu trong tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phòng thủ trên địa bàn chiến lược, khu vực biển, đảo; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; được Bộ Quốc phòng lựa chọn làm điểm để các đơn vị, địa phương tham quan, học tập, rút kinh nghiệm.

Hải Phòng cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong xây dựng lực lượng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tiếp tục tô thắm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và những thành tựu đã đạt được; chung sức, đồng lòng xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố “thế trận lòng dân,” tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, trải qua 80 năm chiến đấu và trưởng, lực lượng vũ trang thành phố đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1978; được nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Có 200 tập thể, 91 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đặc biệt, năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng."

Ngày 7/8/2026, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng lần thứ hai.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng./.

Hải Phòng tập trung cao độ hướng về mục tiêu tăng trưởng 2 con số Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Hải Phòng, yêu cầu tăng tốc đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy vai trò cảng biển, logistics.