Mexico: Đụng độ giữa cảnh sát với nhóm vũ trang, hơn 10 người thiệt mạng

Nhà chức trách Mexico ngày 22/8 cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và một nhóm có vũ trang tại khu vực nông thôn, thuộc thị trấn Doctor Coss, bang miền Bắc Nuevo Leon.



Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi lực lượng cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khuôn khổ “Chiến dịch tường thành,” nhằm ngăn chặn tội phạm có tổ chức mở rộng hoạt động tại thành phố Monterrey, cách hiện trường khoảng 180 km.



Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng đã nổ súng tấn công lực lượng chức năng, buộc cảnh sát phải đáp trả. Tại hiện trường, 12 nghi phạm đã thiệt mạng tại chỗ. Lực lượng chức năng thu giữ ít nhất 8 khẩu súng trường, nhiều băng đạn, hàng trăm viên đạn cùng một số trang thiết bị chiến thuật. Chính quyền bang Nuevo Leon xác nhận không có nhân viên thuộc lực lượng an ninh tham gia vụ việc thương vong.



Văn phòng công tố bang và cơ quan pháp y sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để xác minh danh tính nghi phạm và mối liên quan của nhóm vũ trang này. Hiện chưa rõ liệu các đối tượng có liên quan đến băng nhóm tội phạm nào, song thị trấn Doctor Coss lâu nay được xem là điểm nóng tranh chấp lãnh thổ hoạt động, ảnh hưởng của băng nhóm Northeast Cartel.



Mỹ đã liệt tổ chức tội phạm này cùng với các băng nhóm Jalisco New Generation, Sinaloa, New Michoacan Family và United vào danh sách "các tổ chức khủng bố" hồi tháng 2.



Thống kê của Viện công tố bang Nuevo Leon cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2024, địa phương này ghi nhận 930 vụ án mạng, cao hơn so với 908 vụ cùng kỳ năm trước. Trong những năm gần đây, bang Nuevo Leon chứng kiến xu hướng gia tăng bạo lực gắn liền với hoạt động buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức./.

