Muôn vàn tình thương của đồng bào cả nước hướng về người dân vùng lũ

Nhiều cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc đều muốn chung tay chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với những đồng bào ở các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Công nhân giày da Công ty Giang Phạm ôm thùng quyên góp đi khắp dây chuyền, sẻ chia tấm lòng vàng với đồng bào miền Bắc sau bão số 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Bão số 3 qua đi để lại hậu quả nặng nề ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân cả nước tích cực đóng góp, ủng hộ về vật chất để hỗ trợ đồng bào khu vực phía Bắc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Xúc động hình ảnh công nhân quyên góp sẻ chia

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Giang Phạm, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hình ảnh những công nhân giản dị quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực phía Bắc đang chịu thiệt hại do bão số 3 thật xúc động.

Từng công nhân mang thùng quyên góp đi qua các dây chuyền sản xuất, kêu gọi đồng nghiệp cùng chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão. Hành động nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu thương của những người lao động chân chất đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt.

Dù số tiền quyên góp không lớn nhưng giá trị tinh thần mà chúng mang lại lại vô cùng to lớn. Mỗi bước chân của họ là sự kết nối, lan tỏa lòng nhân ái tới đồng bào, nơi đang phải đối mặt với thiên tai, mất mát.

Ban lãnh đạo công ty cũng xúc động chia sẻ, đây không chỉ là hoạt động từ thiện mà là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái sâu sắc-những giá trị quý báu mà dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ.

Công nhân giày da Công ty Giang Phạm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Tinh thần đoàn kết ấy không chỉ dừng lại ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Giang Phạm mà lan tỏa khắp doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mega Step Electronics Việt Nam tại khu công nghiệp VSIP 1 đã phát động quyên góp với số tiền gần 47 triệu đồng.

Hàng loạt các công ty khác như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Keum Dam Vina, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Đăng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Leader One cùng chung tay quyên góp hàng chục triệu đồng.

Chiều 17/9, tập thể công nhân, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zeng Hsing Industrial-trực thuộc Công Đoàn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSip) chia sẻ hình ảnh quyên góp, chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan bày tỏ trân trọng và cảm ơn tình cảm của đoàn viên, người lao động, cán bộ Công đoàn các cấp trong tỉnh đã dành cho đồng bào miền Bắc.

Công ty Nam Việt hỗ trợ 278 tấn hàng hóa, bao gồm gần 570.000 sản phẩm thiết yếu. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Hơn 8 tỷ đồng và hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men do các cấp Công đoàn cơ sở, công nhân, doanh nghiệp quyên góp sẽ gửi ra các tỉnh, thành phố phía Bắc thân yêu.

Ban lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu, các cấp Công đoàn rà soát, thống kê những đoàn viên, người lao động có người thân bị thiệt hại bởi bão lũ để có những hỗ trợ cụ thể.

Mang yêu thương đến với đồng bào vùng bão lũ

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra và được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp kêu gọi, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh, bà con quê hương Đồng Tháp đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc… hưởng ứng đợt vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Đại diện Tập đoàn Vĩnh Hoàn trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 với số tiền 1 tỷ đồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết ngay trong lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Những ngày sau đó, nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp và đến chiều 16/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ hơn 15,5 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đăng ký ủng hộ và chuyển trực tiếp số tiền này về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương).

Không chỉ ủng hộ tiền mặt, nhiều tổ chức, cá nhân còn gửi tặng lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng bão lũ. Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Lấp Vò phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long chi nhánh Đồng Tháp (xã Định An, huyện Lấp Vò) tổ chức gói khoảng 1.500 đòn bánh tét gửi tặng đồng bào ở các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Bánh sau khi nấu xong được để nguội rồi hút chân không và đóng gói có thể bảo quản lâu hơn. Món quà không lớn nhưng gói trọn nghĩa tình của người dân Đồng Tháp gửi đến bà con vùng lũ.

Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, người dân ở các huyện, thành phố của Đồng Tháp đóng góp hàng chục tấn nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết như, gạo, sữa, quần áo, thực phẩm đóng hộp, nước uống đóng chai, thức ăn nhanh, bánh ngọt, thuốc không kê đơn, áo phao, chăn… gửi tới nhân dân khu vực phía Bắc.

Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm tại xã Tân Thành (huyện Lai Vung) của Nhóm thiện nguyện Lai Vung đón nhận nhiều tấm lòng của người dân hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Công đoàn viên, hội viên phụ nữ huyện Lấp Vò tham gia gói bánh tét tặng đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Chị Phạm Thị Bích Trâm ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung chở tới điểm tiếp nhận ủng hộ 100kg gạo. Chị Trâm tâm sự, bão đi qua khiến người dân ở một số tỉnh, thành phố phía Bắc thiệt hại nặng nề. Chị đóng góp một ít hy vọng bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Gạo, mì gói, quần áo… và nhiều nhu yếu phẩm khác đã được Nhóm thiện nguyện Lai Vung tiếp nhận, sắp xếp cẩn thận, sớm trực tiếp chuyển đến người dân ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Cả 4 điểm tiếp nhận hàng hóa của Nhóm thiện nguyện Lai Vung đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến hành trình hàng nghìn km chở “yêu thương” đến đồng bào vùng bão lũ.

Anh Lê Anh Hào, đại diện Nhóm thiện nguyện Lai Vung cho hay, trước mắt, nhóm dùng một xe tải chở từ 15-20 tấn hàng hóa ra khu vực phía Bắc; có từ 10-20 người cùng đi theo, chủ yếu là anh em có sức khỏe tốt để phụ giúp việc vận chuyển.

Trước đó, Đoàn thiện nguyện tỉnh Đồng Tháp gồm các nhà hảo tâm ở huyện Thanh Bình và Tam Nông vượt đường xa mang hàng chục nghìn phần quà là nhu yếu phẩm đến trao tặng bà con các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ của các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai…

Trong điều kiện đi lại khó khăn, những phần quà nghĩa tình này mang yêu thương, tấm lòng của người dân Đồng Tháp gửi đến đồng bào vùng lũ.

An Giang chuyển 65 tấn hàng cứu trợ 2 tỉnh Yên Bái, Lào Cai

Chiều 17/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận nguồn lực ủng hộ các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 và xuất quân chuyển 65 tấn hàng cứu trợ đợt 1 cho hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

An Giang chuyển 65 tấn hàng cứu trợ 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai bị thiệt hại nặng do bão số 3. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Tại lễ tiếp nhận nguồn lực ủng hộ các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiếp nhận đóng góp từ các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Trong đó, tiệm vàng Ngọc Tuyết (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) ủng hộ 1 tỷ đồng. Tập đoàn Sao Mai ủng hộ 500 triệu đồng, 50 tấn gạo, 10.000 chai nước mắm. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ủng hộ 500 triệu đồng… gửi tặng nhân dân các tỉnh phía Bắc với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp Tập đoàn Sao Mai xuất quân chuyển 65 tấn hàng cứu trợ đợt 1 trị gần 4 tỷ đồng cho hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Các mặt hàng cứu trợ là hàng hóa thiết yếu như, gạo, nước uống đóng chai, nước mắm, cơ số thuốc y tế, áo phao, sữa... do doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh An Giang đóng góp.

Trước những mất mát, đau thương về người và tài sản mà đồng bào đang gánh chịu do bão lũ gây ra, trước đó, ngày 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang ứng trước 500 triệu đồng gửi 5 tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại.

Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng báo các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Bà Đặng Thị Hoa Rây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, sau một tuần phát động, kêu gọi cứu trợ cho đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc, tính đến chiều 16/9, tỉnh vận động được gần 6,3 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 4 tỷ đồng từ sự đóng góp của tổ chức chính trị-xã hội, các tôn giáo, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh.

Theo bà Đặng Thị Hoa Rây, số tiền vận động được tỉnh An Giang chuyển vào tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Riêng hàng hóa do các doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ còn lại, tỉnh nhanh chóng vận chuyển đến đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc trong thời gian sớm nhất nhằm thể hiện trách nhiệm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của Đảng bộ, nhân dân An Giang đối với đồng bào các tỉnh bị bão lũ tàn phá./.

